Aktierne i Eli Lilly & Co (NYSE: LLY) steg næsten 4,0 % i dag, efter at den farmaceutiske gigant sagde, at den vil købe Versanis Bio for op til 1,925 milliarder dollar.

Andre økonomiske detaljer er endnu ikke offentliggjort

Ovennævnte overvejelse inkluderer både forudbetaling og fremtidige rater baseret på opnåelse af visse milepæle, som pr. pressemeddelelsen.

Eli Lilly røbede ikke de økonomiske detaljer i aftalen ud over det. Ifølge dets vicepræsident Ruth Gimeno:

Ved at forene viden og ekspertise inden for inkretinbiologi hos Lilly med dyb forståelse af aktivinbiologi hos Versanis, sigter vi mod at udnytte potentielle fordele ved sådanne kombinationer for patienter.

Det børsnoterede firma i New York forventes at tjene 1,96 USD per aktie i dets nuværende finansielle kvartal mod 1,25 USD per aktie for et år siden.

Hvorfor køber Eli Lilly Versanis Bio?

Lilly køber Versanis primært for sit “bimagrumab” – et monoklonalt antistof, der i øjeblikket testes for fedme både alene og i kombination med Wegovy (Novo Nordisk).

Markedet for lægemidler mod fedme skønnes at vokse med en sammensat årlig hastighed på 15 %. I pressemeddelelsen i dag sagde Mark Pruzanski – administrerende direktør for Versanis Bio:

Lilly er ideelt placeret til at realisere potentialet af bimagrumab i kombination med dets inkretinterapier til gavn for mennesker, der lever med kardiometabolske sygdomme.

Fusionen er betinget af opfyldelse af sædvanlige lukkebetingelser. Aktiemarkedsnyhederne kommer kun få uger efter, at Eli Lilly & Co sagde, at dets retatrutide, i et fase 2-studie, hjalp med at reducere vægten i gennemsnit med 24,2 % efter 48 uger.

