Hvad SEC vs Ripple-dommen betyder for Grayscale (GBTC) vs SEC-sagen

Den største kryptonyhed i ugen var den bemærkelsesværdige sejr af Ripple Labs i en langvarig sag i New York. Sejren udløste et stort opsving i kryptovalutaer, hvor XRP- og XLM-priserne steg med mere end 50 %. Krypto-investorer fokuserer nu på den igangværende Grayscale vs SEC-sag i USA.

Gråtoner vs SEC retssag

SEC led et stort slag, da en New York-dommer dømte imod det i New York, som vi skrev her. Den nøje overvågede sag hævdede, at XRP var en sikkerhed, som SEC burde regulere. Dette var et stort slag for SEC, da agenturet er blevet mere stridbar i de sidste par måneder.

Det har store konsekvenser i kryptoindustrien. En sejr fra SEC ville have ført til flere retssager mod andre kryptovalutaer. Det ville også have ført til flere SEC retssager mod andre kryptovalutaer. For det første har agenturet allerede advaret om, at over 60 populære kryptovalutaer som Cardano og Polygon var værdipapirer.

Nu skifter fokus til en anden vigtig sag, der kan få flere konsekvenser for kryptoindustrien. Som du ved, har et hovedtema på markedet for nylig været ETF applikationer fra virksomheder som Ark Invest og Blackrock.

SEC afviste tidligere ansøgninger fra virksomheder som VanEck og Ark med henvisning til risici for markedsmanipulation. I kølvandet anlagde Grayscale en retssag mod SEC for at nægte den muligheden for at konvertere Grayscale Bitcoin Trust til en ETF.

Denne sag er stadig i gang, og analytikere forventer, at den afsluttes i de kommende måneder. Gråtoner håber, at det afsluttes i dette kvartal.

En sejr af Grayscale kan have store konsekvenser for kryptovalutaer. På kort sigt vil det tillade konvertering af $20 milliarder Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) til en ETF. Som følge heraf vil den betydelige rabat, der har eksisteret i GBTC, sandsynligvis blive forseglet.

"It's a moment of validation," says @Grayscale CEO @Sonnenshein on $BLK aiming to launch a $BTC spot ETF. "To see the largest asset manager in the world publicly commit to advancing their crypto efforts only lends validity to the asset class and the staying power that it has." pic.twitter.com/agt7emHWt0 — Last Call (@LastCallCNBC) July 11, 2023

Flere ETF-forslag

Grayscales sejr vil også åbne døre for flere Bitcoin ETF-forslag på kort sigt. Virksomheder som Blackrock, Invesco og Ark Invest har allerede sendt deres ansøgninger om deres Bitcoin ETF’er. Analytikere mener, at disse midler er afgørende for flere institutionelle strømme til kryptoindustrien.

Der er en anden implikation. Hvis en Bitcoin ETF accepteres, vil de samme virksomheder ansøge om flere cryptocurrency ETF’er. De mest ideelle applikationer vil være til store mønter som Ethereum, Ripple, Litecoin og Bitcoin Cash.

Ethereum kan have nogle udfordringer, da SEC stadig ser det som en økonomisk sikkerhed på grund af dets indsatskapacitet.