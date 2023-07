Skal du købe og holde S&P 500 i anden halvdel af året?

Den amerikanske inflationsrapport for juni 2023, der blev offentliggjort i denne uge, udløste et massivt stigning i S&P 500-indekset. På et tidspunkt i gårsdagens amerikanske handelstid udsendte -indekset 14 på hinanden følgende positive lysestager på 4-timers diagrammet.

Indekset er også steget med 685 point siden starten af handelsåret og nåede et højdepunkt på 52 uger. Desuden er VIX, frygtindekset, på det laveste niveau siden 2020.

Så hvorfor er Wall Street-strateger så forsigtige med det amerikanske aktiemarked? Faktisk har de aldrig været mere bearish på årets sidste seks måneder, end de er nu.

Er dette et modstridende signal, eller skal vi forberede os på, at bjørne kæmper tilbage?

Når Wall Street-strateger forventede et negativt sidste halve år, steg aktierne

Når man ser tilbage på tidligere data, kan man konstatere, at negative udsigter for årets sidste seks måneder er et modsat signal for S&P 500-indekset.

Kun fire gange havde Wall Street-strateger så bearish et syn – i 1999, 2019, 2020 og 2021. Resultatet? S&P 500-indekset steg henholdsvis 7 %, 9,5 %, 21,2 % og 10,9 % i de sidste seks måneder af disse år.

En svag dollar bør hjælpe aktier

En anden tendens, vi har set i denne uge, var den amerikanske dollars svaghed. Dollaren er på årets laveste niveau over for EUR eller GBP.

Dermed ikke sagt, at dollarens svaghed skal fortsætte, men hvis den gør, lover det godt for aktierne.

Historisk set er indtjeningsstyrkerne korreleret med dollarens svaghed. Det betyder, at hvis dollaren fortsætter med at synke, vil det give pæn medvind over de kommende kvartaler til indtjeningen og så til S&P 500-indekset.

Det eneste problem her er, at alle ser ud til at være bearish på dollaren. Fed havde trods alt sat stramningscyklussen på pause i juni, inflationen aftager pænt, og den sidste jobrapport gik glip af forventningerne.

Men når konsensus er så stærk i én retning, har markedet en tendens til at gøre det modsatte. For S&P 500-investorer er det derfor vigtigere at fokusere på dollarens retning i de næste seks måneder for at finde ud af, hvor S&P 500 går næste gang.