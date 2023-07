Binance fuldender integration af Bitcoin (BTC) på Lightning Network

Det førende kryptofirma Binance har lavet et forbløffende træk ved at integrere Bitcoin (BTC) på Lightning Network. Børsen bliver den første til at understøtte denne brugervenlige funktionalitet. Opdateringen vil reducere omkostningerne og øge transaktionshastigheden.

#Binance has completed the integration of Bitcoin ( #BTC ) on the Lightning Network and deposits and withdrawals are now open.



More details here 👇https://t.co/aIofPdtAGY — Binance (@binance) July 17, 2023

Binances blogindlæg indikerede, at brugere kan få adgang til Bitcoin-indskud og -udbetalinger på Lightning Network. Handelsselskabet afslørede planer om at introducere funktionen i maj efter en kort pause på BTC-tilbagetrækninger, da Ordinals-inskriptioner steg og katalyserede massive afventende transaktioner.

Lightning Network kører som en lag-to-løsning, der gør det muligt for brugere at udføre betalingskanaler. Det fører til off-chain, hvilket oversætter til næsten øjeblikkelige transaktioner og reduceret platformsoverfyldning. Som vist her suspenderede Binance midlertidigt Bitcoin-hævninger i maj på grund af overbelastning af netværket.

Binances spilskiftende integration

Lightning Network vil introducere billigere og hurtigere Bitcoin-transaktioner. I mellemtiden kan brugere indbetale og hæve BTC på Binance gennem Lightning Network-kanaler, hvilket sikrer omkostningseffektivitet og forbedret transaktionseffektivitet.

Fordele ved Lightning Network

Lightning-netværket accelererer Bitcoin-overførselshastigheden, med transaktioner gennemført inden for få sekunder.

Brugere nyder godt af færre transaktionsgebyrer (sammenlignet med BTC mainnet), hvilket gør cryptocurrency-overførsler økonomiske.

Lightning Network kan håndtere flere overførsler pr. sekund, hvilket afhjælper BTC’s nuværende skalerbarhedsproblemer.

Binances skridt til at integrere Lightning Network repræsenterer et væsentligt skridt i at fremme Bitcoin masseadoption og forbedre brugeroplevelsen. Børsen ønsker at bevare sin status som den øverste platform ved at være banebrydende for innovation på kryptovalutamarkedet.

Desuden fremhæver den seneste integration Binances forpligtelse til at sikre brugerne adgang til de seneste fremskridt for en blomstrende industri. Brugere kan nyde fordelene ved billigere, mere skalerbare og hurtigere transaktioner.