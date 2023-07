Er BNB overvurderet, mens short selling-stigninger og juridiske Binance-problemer ulmer?

Dan er dataanalytiker hos Invezz, der kombinerer kvantitative færdigheder og en makrobaggrund for at kompilere analyser om en række… læs mere

Der sker mærkelige ting med BNB, Binances oprindelige token. Inden jeg springer ud i det, lad mig fortælle en hurtig historie, som kan hjælpe med at illustrere, hvor vildledende visse målinger og data kan være i kryptorummet.

Under COVID arbejdede jeg på mine kodningsevner og besluttede at skabe en kryptovaluta for sjov, primært bare for at uddanne mig selv mere i bagenden af, hvordan blockchains fungerer. Opkaldt TenDay Coin efter længden af min karantænedom, satte jeg den samlede forsyning til 500 milliarder tokens. Jeg solgte så en af disse mønter til min bror for en dollar. Så lad mig nu spørge dig: hvad var markedsværdien for TenDay Coin?

Teknisk set kan du argumentere for, at det var (er?) $500 milliarder, hvilket sætter det bag kun Bitcoin på en liste over verdens største kryptovalutaer. Flyt over Vitalik Buterin, for kun Satoshi Nakamoto er foran mig.

Pas på tynd likviditet på kryptomarkederne

Copy link to section

Selvfølgelig er dette latterligt og fjollet. Dette ekstreme eksempel viser dog, hvordan markedsværdi alene kan være en misvisende målestok, fordi likviditet og volumen naturligvis er vitale faktorer.

Hvilket fører os til BNB. Med 38 milliarder dollars er Binances mønt den fjerdestørste kryptovaluta efter markedsværdi, kun efter Bitcoin, Ethereum og Tether (XRP er tæt på at følge den seneste stigning som et resultat af den positive domstolsafgørelse; vi vil ignorere min mønt indtil videre…).

Men hvis du rangerer mønter efter likviditet, falder BNB ud af top 15. Ingen anden mønt i top 30 har en sådan kløft mellem deres rangering efter markedsværdi og likviditet.

Dette er ofte tilfældet for native tokens, som har tendens til at have store mængder holdt uden for markedet, mens volumen uden for den native udveksling ofte er anæmisk. Som et andet ekstremt eksempel så vi, hvordan dette spillede ud med FTT, hvor hovedparten af forsyningen lå hos søsterfirmaet Alameda og dets likviditetspapir tyndt. Selvom jeg ikke antyder, at Binance faciliterer svig på størrelse med FTX (eller enhver svig overhovedet, for at være klar), påpeger jeg blot, hvordan likviditet er en afgørende faktor og ikke kan overses.

Problemet med Binance, som jeg har beklaget over, hvad der føles som evigt nu, er, at det er umuligt at afgive nogen form for selvsikker erklæring om virksomheden i betragtning af den fuldstændige mangel på gennemsigtighed. Den opererer under en hemmelig kappe, og blind tro er påkrævet. Dens bevis på reserver er en farce, CEO Changpeng Zhao erklærer, at hvis man vil finde ud af forpligtelser, skal de “spørge rundt”. Det er ikke ligefrem trøstende.

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022

Lad os ikke også glemme, at manipulerende handel for at øge mængderne er en af de anklager, som SEC har rejst mod børsen. Så når man overvejer tokens lave likviditet og Binances uigennemsigtige karakter, opstår der spørgsmålstegn omkring værdiansættelsen.

Som en anden (potentielt irrelevant, men stadig bemærkelsesværdig) advarsel, advarede vi om usædvanlig Solana-handelsvolumen under dets hurtige opløb midt på krypto-tyremarkedet. Tokenet overgik alt i sektoren, men likviditeten holdt ikke trit med større mønter, mens netværket selv led af en række problemer, som rejste alvorlige spørgsmålstegn.

Som det viser sig, kollapsede tokenet fuldstændigt og faldt fra et højdepunkt på næsten $250 til under $10 i kølvandet på FTX-kollapset. Måske var dette blot et resultat af Sam Bankman-Frieds tætte bånd til tokenet som en tidlig investor, men den anden teori er, at volumen i opløbet langt fra var naturlig, og at prisen var kunstigt støttet op. Der er heller ingen beviser for, at noget af dette skete, men faktum er, at en samtale overhovedet burde give investorerne stof til eftertanke: så meget af kryptorummet er et fatamorgana, og priserne er ofte ikke, som de ser ud til. Disse advarselstegn føles mere gribende for BNB end de fleste andre kryptoer.

Handlende shorter BNB i massevis

Copy link to section

Bortset fra det grundlæggende, lad os grave i nogle røde flag, der er stødt på min radar for nylig. For det første er BNB’s markedsværdi, som tidligere nævnt, i øjeblikket 38 milliarder dollar, stort set det samme niveau, som det åbnede året på. I samme tidsramme er Bitcoin steget med 80 %, hvilket demonstrerer Binances kampe midt i det regulatoriske undertrykkelse, hvor børsen er fyldt med adskillige retssager.

Giver dette mening? De sidste seks måneder har unægtelig været brutale for Binance. Som en genopfriskning kan du nedenfor se nogle af beskyldningerne mod udvekslingen:

Handel mod kunder

Overtrædelse af værdipapirloven

Opmuntrer amerikanske kunder til at undergrave overholdelseskontroller, der var designet til at forhindre dem i at bruge Binance.com-platformen

Manipulerende handel for at øge mængderne

Forkert sammenblanding af midler

Derudover ligger dens markedsandel af det samlede handelsvolumen på centraliserede børser i øjeblikket på 43 %, et fald fra 66 % i begyndelsen af året. Det er et kolossalt fald, især da andre udvekslinger også har været bundet ind i juridiske spørgsmål (Coinbase, Kraken osv.). Skal den handle på samme niveau, som den åbnede året på, selvom kryptosektoren er steget bemærkelsesværdigt? Lad os fortsætte, før vi erklærer på en eller anden måde.

Coinbase vs Binance

Copy link to section

Coinbase (NASDAQ: COIN) er en offentlig virksomhed, hvilket betyder, at vi har et interessant benchmark at sammenligne Binance med. Selvom BNB ikke kan sammenlignes med egenkapital, som aktie i Coinbase er, har den bestemt aktielignende ligheder i form af, at dens skæbne er direkte forbundet med Binances skæbne. Kort sagt, hvis handelsvolumen på Binance stiger, klarer Binance sig godt, og BNB stiger. Ditto for Coinbase og Coinbase-aktien.

Dette er en virkelig grov sammenligning, men det er omtrent det bedste, vi har. Jeg nyder også at gøre det, fordi da Coinbase blev børsnoteret i april 2021, gjorde det det til en næsten identisk markedsværdi som BNB ($89 milliarder).

Som diagrammet ovenfor viser, er Coinbase blevet ramt. Før den positive XRP-kendelse i denne uge handlede den til 85 dollars per aktie, hvilket svarer til en værdiansættelse på 20 milliarder dollars. For kun to år siden pressede det på for en værdiansættelse på 100 milliarder dollar den dag, det fløj på markedet.

Det handles i øjeblikket til en værdiansættelse på $24 milliarder efter et 20% hop i sidste uge, hvilket betyder, at det er en stigning på 213% i år. Som nævnt ovenfor er BNB flad, hvilket viser hvor meget jord der er gået tabt.

Denne underperformance er dog kun opstået inden for de sidste par måneder – før det havde BNB præsteret bemærkelsesværdigt godt på bjørnemarkedet og overgået den hede Coimbase-aktie.

I 2022 mistede BNB 52 % af sin værdi, hvilket lyder forfærdeligt. Det var dog en af de meget få mønter, der overgik Bitcoin, som faldt 64%, og dens ydeevne skiller sig ud som bemærkelsesværdigt modstandsdygtig.

Denne overpræstation ser nu rystende ud i sammenhæng med, hvad der er sket i den sidste måned eller deromkring, efterhånden som Binances juridiske problemer har hobet sig op. Men igen, er BNB faldet nok? Vi så Coinbases kampe, og Binance har mistet en massiv del af markedsandelen sammenlignet med Coinbase. Igen, dette er en ekstremt grov sammenligning, og Coinbase er hjemmehørende i USA, hvorimod Binance ikke er (det hævder stadig ikke at have et hovedkvarter), men de juridiske spørgsmål omkring Binance er langt mere uhyggelige.

Mens vi gennemgik grundlæggende grundlæggende bekymringer på højt niveau ovenfor, ser der ud til at være usædvanlig aktivitet på BNB-markedet i løbet af de sidste 24 timer. For det første er den åbne interesse for BNB steget, i øjeblikket på det højeste niveau siden 2021, som nedenstående diagram fra Coinglass viser.

Men endnu mere interessant, som det næste diagram viser, har BNB’s åbne rente på Binance i sig selv ikke bevæget sig meget, hvilket betyder, at den kraftige stigning strømmer ind på andre børser. Dette betyder, at handlende læser op på BNB-væddemål uden for Binance-platformen, noget som er atypisk.

Det næste naturlige skridt er at se på funding-raterne, som er dykket kraftigt ned i det negative og faldet så lavt som -0,2 %. Dette er det laveste niveau siden bankernes blodbad i april og indikerer, at markedet er stærkt kort.

Kan nogen vide noget? Cryptocurrency er berygtet for sin vilde-vest-atmosfære, et rum, hvor insider-information flyder frit. Jeg har ingen beviser for at have mistanke om, at noget er uhensigtsmæssigt der, men alligevel er BNB-finansieringsraten, der er så skarpt negativ, ude af hånden med resten af kryptomarkedet, som i øjeblikket er ret roligt.

Er alt dette en meningsløs tilfældighed nødt til at falde tilbage til normalen umiddelbart? Måske. Så igen er der ingen røg uden ild.

Det ville også være utilgiveligt at nævne, at på trods af vasketøjslisten over anklager, der allerede er rejst mod Binance, er der stadig flere i pipelinen. Det amerikanske justitsministerium er nemlig i gang med en kriminel efterforskning af Binance og en række af dets ledere på højt niveau, herunder CEO Changpeng Zhao. Anklagerne var angiveligt splittede før jul om, hvorvidt de havde beviser nok til at rejse tiltale. Er der noget på vej?

Dette er kun én teori, og igen er det ikke andet end blind spekulation fra min side, som jeg normalt ikke bryder mig om at engagere mig i. Men i en verden, hvor insiderhandel er så udbredt, er ovenstående finansieringssatser og åbne renter. helt sikkert slå alarmklokkerne i gang, for at nogen, et eller andet sted, måske ved noget. Og selvom det ikke er noget, i betragtning af de endeløse problemer, som Binance i øjeblikket står over for, hvoraf nogle blev dykket ned i ovenfor, ville jeg ikke gå i nærheden af denne ting med en ti fods stang.

Binance har spillet hurtigt og løst med loven i lang tid, og uanset om du er pro eller anti-krypto, eller pro eller anti-SEC, er virkeligheden, at jorden ser ud til at være ved at nærme sig verdens største børs. På trods af dette fortsætter BNB-tokenet med at handle til en massiv værdiansættelse, selvom det er blevet skåret betydeligt ned siden dets storhedstid.

Der er nok at være bange for her hos BNB. Dette er et usædvanligt stykke for mig at skrive, da det i virkeligheden ikke er andet end hjælpeløs spekulation, men med det sorte hul, som er Binance, er det umuligt at vide noget med nogen grad af selvtillid. Og deri ligger problemet.