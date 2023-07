USD/IDR: Indonesiens rupiah presset, da eksport og import falder

USD/IDR- kursen drev opad mandag, efter at Indonesien offentliggjorde endnu et sæt svage handelstal. Parret sprang til 15.000, et par point over sidste fredags lave på 14.928.

Indonesiens eksport falder

Indonesien har været en af de mest voksende økonomier i de sidste par måneder. Landet har nydt godt af det voksende ubehag blandt Kinas producenter, da spændingerne med USA springer.

Som følge heraf diversificerer flere virksomheder deres aktiviteter i Indonesien, hvilket presser udenlandske direkte investeringer (FDI) til et rekordhøjt niveau. FDI-strømmene steg med 20,2 % i første kvartal til over 11,87 milliarder USD. De fleste af disse midler kom fra Singapore og Hong Kong.

Økonomien voksede med 5,03% i første kvartal, højere end hvad analytikerne havde forventet. En central udfordring for økonomien er dog, at eksporten falder.

Data fra landets statistikbureau viste, at eksportvæksten faldt med 21,18% i juni, værre end det forventede fald på 18%. Eksporten er faldet i de seneste tre måneder i træk.

Importvæksten faldt også, hvilket signalerede, at Indonesiens efterspørgsel var ved at aftage. Landets import faldt med 18,3 % i juni efter at være steget med over 14 % i den foregående måned. Importen er faldet i alle på nær én måned i år. Som et resultat kom landets handelsoverskud på over 3,46 milliarder dollars.

Derfor er der stigende tegn på, at den indonesiske centralbank vil begynde at sænke renten i de kommende måneder, som jeg skrev her. Banken holdt renten uændret på 5,75 % på mødet i juni, da inflationen er faldet til sit mål. Det har efterladt kurserne intakte i de seneste fem måneder i træk.

En anden vigtig nyhed var, at Indien og Indonesien er i forhandlinger om at bruge en fælles valuta til grænsehandel.

USD/IDR prognose

USDIDR-diagram af TradingView

USD/IDR-prisen har været i en stærk bullish trend efter at være faldet til et lavpunkt på 14.608 i maj i år. Det sprang til et højdepunkt på 15.221 i denne måned og led derefter en hård vending til omkring 15.000. På det daglige diagram handlede parret til 50-dages og 25-dages glidende gennemsnit (MA). Det er også lidt over det vigtigste støtteniveau på 14.847, det laveste niveau den 2. februar.

Derfor vil parret sandsynligvis genoptage optrenden efter de svage indonesiske data. Hvis dette sker, vil det næste niveau at se på 15.221, det højeste punkt i denne måned.