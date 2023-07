Tesla offentliggør kvartalsresultater i morgen: Er Tesla-aktien et køb eller et salg?

I morgen er en stor dag for Tesla-investorer (NASDAQ:TSLA) – selskabet vil offentliggøre sin indtjening for 2. kvartal 2023 efter markedets lukning den 19. juli 2023.

Det er ikke en lille sag for Tesla- fans, da aktien er steget +168,62% YTD. Så er det tid til at sælge eller købe Tesla-aktier i betragtning af stigningen i årets første seks måneder?

Tesla har uovertrufne fortjenstmargener

Tesla har sænket priserne med så meget som 20% i starten af året. Det var et overraskende træk for mange, men det gav mening i betragtning af, at Tesla havde uovertrufne overskudsmargener indtil da.

For eksempel var bruttofortjenesten pr. bil i 3. kvartal 2022 $15.653, og nettofortjenesten var $9.574. Til sammenligning var GM på andenpladsen med en bruttofortjeneste på $3.818 pr. bil og en nettofortjeneste på $2.150.

Ideen her er, at Tesla gjorde et godt valg ved at skære priserne ned. For det første havde den en forrygende overskudsgrad, så den havde plads til at skære. For det andet havde det lagt pres på konkurrenterne, da en Tesla pludselig var mere overkommelig.

At sælge mere til en lavere pris er i overensstemmelse med efterspørgselsloven. Tesla spillede og spiller stadig det kort.

Vil Cybertruck-produktionen ændre noget?

Ifølge en artikel i Wall Street Journal, der blev offentliggjort i denne uge, begyndte Tesla at producere Cybertruck. Det er ganske vist ikke tilfældigt, at nyheden udkommer præcis den uge, hvor kvartalsresultaterne bliver offentliggjort, og nogle spørgsmål har ikke et svar.

For eksempel er der ingen pris eller specifikationer for Cybertrucken. Også – var det fuldt testet? Bestod den alle gældende crashtests?

Sådanne spørgsmål burde have været besvaret inden produktionen starter, så det ville være interessant at se, om investorerne kan finde ud af mere om dette på onsdagens indtjeningsmeddelelse i spørgsmål og svar-sessionen.

Teslas aktiekurs fik et bullish breakout

Investorer, der køber Tesla-aktier i 2023, har gjort det rigtig godt indtil videre. Effektivt bevægede aktiekursen sig højere og brød til sidst over den faldende trendlinje fra 2021-højderne.

Desuden følger det bullish breakout et omvendt hoved- og skuldermønster – et bullish reverseringsmønster. Derfor favoriserer det tekniske billede mere opadrettede, og et skridt over $400 bør ikke undervurderes, især hvis Teslas indtjening slog forventningerne.

De fleste analytikere er positive på Tesla-aktien

Ud af de 92 analytikere, der følger Tesla, har 57 købsvurderinger, 30 salgsvurderinger, og 5 er bearish.

Senest fastholdt Morgan Stanley sin hold-rating med et kursmål på $250. Det samme gjorde Wells Fargo & Co, men med et højere kursmål på $265.