Apple har angiveligt udviklet ChatGPT-lignende AI-chatbot

Rummet med kunstig intelligens varmes endnu mere op, da den seneste rapport er, at tech-giganten Apple har udviklet sin egen store sprogmodel til at konkurrere med Open AI og Google.

Apples aktie steg kort efter nyheden, hvor AAPL hoppede til tops på $197 i tidlig handel. Aktien handler i øjeblikket i nærheden af $195, omkring 0,5% op på dagen.

Apple GPT konkurrerer med OpenAI og Google

En rapport fra Bloomberg onsdag sagde, at Apple-ingeniører har udnyttet den interne sprogmodel “Ajax” til at udvikle en chatbot, der i øjeblikket kaldes “Apple GPT”. Ifølge rapporten forventes iPhone-producentens chatbot at være en direkte rival til OpenAIs ChatGPT, Googles Bard og andre.

Apple begyndte angiveligt at arbejde på Ajax sidste år og er virksomhedens skub i søgen efter at udnytte maskinlæringsteknologi hos den amerikanske storhed.

Bloombergs rapport fastslår, at “Apple GPT”-udrulningen blev sat på pause midt i den globale debat om sikkerhedspåvirkningen af generativ AI. Flere personer i virksomheden har dog fået adgang til chatbotten, med aktuelle tests omkring brugen af den til at opsummere tekst og svar på spørgsmål.

Tirsdag annoncerede Meta Platforms og Microsoft, som også tilbyder Bing AI, en næste generations udgivelse til den store sprogmodel Llama.

Mens Meta endnu ikke har begivet sig ind i chatbot-området, tilføjer dens Llama 2-udgivelse til Azure AI-modelkataloget for at give udviklere mulighed for at udnytte Microsoft Azure til at bruge det. Ifølge Metas meddelelse vil Llama 2 også være tilgængelig via Amazon Web Services (AWS) og Hugging Face blandt andre udbydere.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.