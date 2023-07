Carvana-aktien springer 40% på gældsaftalen og et stærkt 2. kvartal

Carvana Co (NYSE: CVNA) åbnede 40% op onsdag efter at have annonceret en aftale om gældsomlægning for at øge sin likviditetsstatus.

Carvana har også planer om at rejse ny kapital

Onsdag sagde brugtbilforhandleren, at den har underskrevet en aftale med noteholdere, der vil reducere dens udestående gæld med mere end 1,2 milliarder dollars. Dets pressemeddelelse lyder:

Aftale om at eliminere mere end 83 % af Carvanas usikrede løbetid i 2025 og 2027 og sænke de nødvendige kontante renteudgifter med over 430 millioner USD om året i de næste to år.

Carvana planlægger også at sælge aktier for at rejse op til 1,0 milliarder dollars. Aktien skinner her til morgen, også fordi Tempe-hovedkvarteret sagde, at dets andet kvartal var det bedste, det nogensinde har rapporteret i forhold til justeret EBITDA.

Carvana-aktierne handles nu til 12 gange den kurs, de startede året til.

Carvana lager op på et stærkt andet kvartal

Carvana rapporterede 55 cents en andel af nettotabet på 2,97 milliarder dollars i omsætning for sit nyligt afsluttede kvartal. Til sammenligning var eksperter på 1,20 dollar pr. aktie og 2,6 milliarder dollars omsætning.

Forhandleren af brugte biler sagde, at dens fortjeneste pr. enhed ramte en rekord på $6.520 i 2. kvartal. Som reaktion på virksomhedens opdateringer i dag sagde Michael Baker – DA Davidson-analytiker:

Vi bifalder CVNA’s evne til at forbedre deres rentabilitet og omstrukturere deres balance på et tidspunkt, hvor enhedsefterspørgslen forbliver svag.

Carvana rapporterede 155 millioner dollars i justeret EBITDA for andet kvartal og forventer også at forblive positiv på denne metric i indeværende kvartal.

Det børsnoterede firma i New York forventer, at solgte detailenheder vil forblive nogenlunde uændret sekventielt på omkring 76.530. Den justerede bruttoavance pr. enhed, tilføjede den, vil komme over $5.000 i 3. kvartal. Wall Street vurderer stadig kun Carvana-aktier til “hold”.

