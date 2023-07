Chancer-forsalget har rundet over $788k, da investorerne satser stort på krypto

Der er hundredvis af nye projekter på forskellige udviklingsstadier. Når det er sagt, er der ikke mange, der tilbyder markedsrevolutionerende platforme, der kunne ændre landskabet i en allerede etableret og blomstrende branche.

Chancer gør det – i form af en decentraliseret peer-to-peer (P2P) app, der forventes fuldstændig at revolutionere verdens betting marked. Dette er et marked, der vurderes at vokse med en CAGR på mere end 11% i løbet af de næste syv år eller deromkring.

Kryptovalutaernes fortsatte vækstforøgelse stiger

Krypto var på vej i denne uge, tydeligvis boostet af den betydelige sejr til XRP omkring Ripple vs. SEC-sagen. Mens euforien, der pumpede gennem markederne, er forsvundet, har Ripples sejr, omend delvis, galvaniseret branchen.

Midt i den optimistiske stemning er investorernes bevidsthed om, at mulighederne og mulighederne, der kunne komme med yderligere reguleringsklarhed, er enorme. Mange har stille og roligt positioneret sig til det, der endnu kunne være markedets største tyrecyklus.

Ud over de sædvanlige big cap-mønter tilbyder et væld af small caps og forsalgsprojekter attraktive afkastscenarier. Chancer, som er i forsalg og hurtigt udsolgt, kunne være et af disse breakout-projekter.

Men hvad får dette projekt til at skille sig ud blandt de mange, der er klar til at lancere lige på kanten af et tyremarked?

Hvad er Chancer?

I en nøddeskal er Chancer en blockchain-baseret betting platform, hvis proprietære model kunne overlade det næste vækstkapitel for væddemåls- og gamblingsektoren.

Ifølge deres whitepaper har alle på platformen en chance for at spille og vinde efter deres egne regler. Brugere kan oprette deres forudsigelsesmarkeder fra enhver begivenhed med et bestemt resultat, sætte odds og spille. Ingen centrale bookmakere og hvad mere er – du kan invitere familie, venner og alle andre på platformen via en Share2Earn-funktion.

Det er således ikke bare endnu et kryptoprojekt, der ønsker at ride på den næste tyrebølge – men et forudsigende marked designet til at se værdien tilbage til hverdagsbrugere. Dette økosystem vil blive drevet af $CHANCER, et værktøjstoken, der også tilbyder andre passive indkomstmuligheder til indehavere.

$CHANCER er i forsalgsfasen, og første fase er næsten udsolgt. Tjek det ud her.

Chancers unikke tilgang er attraktiv for investorerne

Blockchain er allerede kernen i en stadigt voksende liste af applikationer, der ændrer verden, og Chancer bruger denne nye teknologi til at bringe en virkelig decentral tilgang til betting markedet.

Som beskrevet i deres whitepaper og fremhævet i hele deres køreplan, er det Chancers erklærede mål at tage kontrol fra verdens største betting og gambling platforme og give det til individuelle brugere. Statistikker viser, at flere og flere mennesker finder decentraliserede systemer mere lukrative for investeringsmål. Chancers P2P-væddemålsmodel er sandsynligvis ikke anderledes.

Det er også bemærkelsesværdigt, at platformen ikke er tænkt som endnu en udbyder af spillemarkeder, men et socialt økosystem, hvor brugerne deler og får mere værdi end blot at placere væddemål på begivenheder. Investorerne kunne også blive opmuntret af det faktum, at muligheder for passiv indkomst kommer med en indsatsfunktion, der tilbyder belønninger i det originale $CHANCER token.

$CHANCER forsalget og vigtige køreplansdatoer

Er $CHANCER så velegnet som et investeringsprojekt i 2023? Det ser sandsynligt ud, som det fremgår af den kæmpe interesse for dens hidtil største milepæl – forsalget, der kunne ramme 1 million dollars i løbet af de næste par dage. Projektet har rejst over 788.000 $ indtil videre og sigter mod 15 mio. $.

$CHANCER forsalgspris er $0,01 i dag. Det vil stige til $0,011 på næste trin og fortsætte med at stige under token-salget. I øjeblikket omfatter købsmuligheder ETH, BNB, USDT og BUSD.

Når Chancers forsalg slutter, begynder det native token at handle på kryptobørser. Køreplanen foreslår, at $CHANCER vil gå live i 3. kvartal 2023 begyndende med en notering på førende DEX-platform Uniswap og mindst to andre store kryptobørser.

Produktudviklingen vil fortsætte i 4. kvartal 2023 med Chancer-appen, der lancerer sin markedsfremstilling, virtuelle væddemål og livestreaming-funktioner. Mainnet-lanceringen forventes i 1. kvartal 2024.

Hvilke faktorer kunne hjælpe $CHANCER pris i fremtiden?

Selvom det kan lyde absurd at sige, at Chancer kunne lave en 5x eller 10x på kort til mellemlang sigt, er resultatet ikke en umulighed. Mange kryptoperler er eksploderet i værdi gennem årene, og Chancers unikke tilgang til et forudsigelsesmarked, der forventes at se en stabil vækst, kan hjælpe det med at afspejle eller endda overgå det.

Tilføj til dette mix det nuværende udsigter til krypto, hvor mainstream fokus og adoption forventes at skyde i vejret, med medvind fra folk som BlackRock og Fidelity med potentielle Bitcoin ETF godkendelser. Mange lande og lovkredse, herunder EU via MiCA, er ved at bane vejen for ordentlig regulering.

På baggrund af sin unikke tilgang til betting og kryptos forventede vækst, kan Chancer vise sig at være et af de største blockchain-baserede projekter, der dukker op i 2023. Risici, som med enhver investering, er til stede – især hvis platformen ikke leverer på sin model. Potentialet for belønning kunne dog være langt mere tiltalende.

Find mere om $CHANCER i dag ved at besøge Chancer.com.