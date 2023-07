Chancer rejser hurtigt $794.000 i forsalgets første fase, mens guldinvestorerne vender sig mod krypto

Evnen til at satse mod andre ligesindede på næsten enhver begivenhed er uhørt på de forudsigelige markeder, for slet ikke at tale om den aktivitet, der finder sted på blockchainen. Chancer gør dog dette til en mulighed, og investorerne er begejstrede. På blot en måned siden Chancer åbnede sit forsalg, så har projektet rejst $794.045 i første fase. Det hurtige salg hos Chancer sker, da guldinvestorerne viser en øget appetit på kryptovalutaer.

Guldinvestorerne efterspørger kryptovalutaer

BlackRock CEO Larry Fink bemærker øget appetit på krypto blandt guldinvestorerne. Ifølge Fink har der været en stigning i antallet af guldinvestorer, der er nysgerrige angående kryptovalutaernes rolle.

Fink siger, at den seneste depreciering af dollaren i forhold til, hvor meget den er steget i de sidste fem år, kræver et internationalt kryptoprodukt. Børshandlede fonde (ETF’er ses at opfylde denne rolle og tackle en øget investorinteresse.

Synspunkterne fra Fink er indflydelsesrige, da BlackRock er verdens største kapitalforvaltningsselskab. Kapitalforvalteren på $8,5 billioner ansøgte for nylig om en spot Bitcoin ETF i overensstemmelse med investorernes efterspørgsel.

Den øgede interesse for krypto viser, hvordan den nye aktivklasse revolutionerer traditionelle markeder. Muligheden for at tage betting til blockchainen og give investorerne nye måder at tjene på kan ændre landskabet i sektoren og gavne projekter som Chancer.

Idéen bag Chancer

Chancer er drevet af ideen om at tilbyde investorerne fleksibilitet i væddemål i stedet for at stole på bookmakernes odds, markeder og regler. Tænk på noget, du gerne vil satse på; en ven vinder et lotteri, kandidat X vinder et valg eller et sandsynligt udfald som regn, der falder på juledag. Chancer gør det muligt at spille på disse begivenheder.

Grundlæggende skaber brugere deres betting marked ved hjælp af et decentraliseret økosystem på de begivenheder, de ønsker at satse på. De laver deres regler og odds og bestemmer, hvordan de skal gøre krav på gevinster. Som en peer-to-peer forudsigende applikation kan investorerne anmode venner om at deltage i deres betting markeder eller deltage i dem, der er skabt af andre.

Som en P2P-platform øger Chancer fleksibiliteten i væddemål, udvider omfanget af, hvad investorerne kan placere væddemål på, og introducerer nye måder at tjene på. Som sådan er Chancer en revolution af de traditionelle betting markeder.

Hvad er Chancers investeringsmodel?

Chancer er ikke kun en betting platform. Brugere bemyndiges og motiveres til at fortsætte med at udvide platformen. Udover indkomst fra succesfulde væddemålsresultater, drager brugerne fordel af at skabe og deltage i Chancer-markeder. Brugere får nedsatte gebyrer for de markeder, de opretter eller tilslutter sig.

Chancer er også en mulighed for at tjene passiv indkomst. Toknenet kan stakes, hvilket giver mulighed for at generere udbytte. Indtjening genereres også fra en Share2Earn-funktion, som fokuserer på at gøre platformen kendt og populær for flere brugere.

Chancers køreplan

Chancer har en ambitiøs køreplan fra forhåndssalget til det tidspunkt, hvor platformen bliver fuldt operationel. Efter forsalget vil næste fase være tokennoteringen på Uniswap i tredje kvartal af 2023. Platformen ser mindst to noteringer i tredje kvartal, hvorefter betaplatformen kommer.

I fjerde kvartal begynder produktudviklingen. Testnettet starter, og virtuelle væddemål starter. Tokenet vil også blive opført på flere børser.

Det første kvartal af 2024 vil indlede hovednettet. Platformen vil også gennemgå revisioner for at verificere decentralisering. Chancer vil også integrere med Filecoin for at forbedre dataopbevaring i første kvartal 2024.

Chancer prisprognose

Baseret på den forventede køreplan kan Chancers værdi begynde at stige i tredje kvartal. Det er dog i 2024, at vi kunne se flere vedvarende gevinster, efterhånden som mainnettet lanceres, og platformen bliver tilgængelig for flere investorer.

Forudsat en prisstigning i de tre- eller firecifrede procenter, er en pris på $0,1 sandsynligvis for 2024. Stigningen til $0,1 er informeret af den voksende interesse for betting, hvor blockchain-vinklen giver Chancer en fordel.