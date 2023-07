Efter Shiba Inu går i stå kunne Shiba Memu så blive den næste store ting

Shiba Inu prisen har haft et udfordrende år, da investorerne fokuserer på andre nyere meme-mønter. SHIB handlede til $0,0000080 i mandags, hvor det har været de seneste par dage. Alt i alt er denne pris meget lavere end det højeste år til dato på $0,000015.

Shiba Inu går i Pepes fodspor

Traditionelle meme-mønter som Shiba Inu og Dogecoin har alle underpræsteret Pepe i år. Pepe er steget med mere end 300% i de seneste tre måneder, mens Shiba Inu er faldet med over 25% i samme periode.

Pepe samledes, da investorerne begyndte at fokusere på nyere meme-mønter, da de traditionelle mistede dampen. Dogecoin, Dogelon Mars og Floki Inu har alle været under pres i år. Pepe på den anden side nød godt af frygten for at gå glip af (FOMO), da nyhedsrapporter om nye millionærer spredte sig.

I det hele taget er Pepe gået fra ingenting på få måneder til en af de største kryptovalutaer i verden. Dens markedsværdi er steget til over $605 millioner, mens den daglige mængde af token er steget. Pepe er normalt et af de mest populære tokens på sociale medier og CoinMarketCap.

Shiba Inu har kæmpet, selvom udviklerne arbejder på den største opgradering i netværkets historie. Udviklerne arbejder på Shibarium, et lag-2-netværk, der vil gøre økosystemet meget hurtigere og billigere. Shibarium lanceres i august.

Shiba Memu kunne blive den næste store ting

Da Shiba Inu og Dogecoins momentum aftager, er der tegn på, at Shiba Memu kan blive den næste store ting inden for krypto. Shiba Memu, en ny meme-mønt, har allerede rejst over 900.000 $ på mindre end tre uger.

Udviklerne kører i øjeblikket den første fase af token-salget. Dens unikke tilgang til token-salg ser prisen på hver token stige inden for et par timer. I skrivende stund handlede hver SHMU til 0,013285 USDT, mens den næste vil være 0,014050 USDT. I alt har udviklerne rejst $901.261. Du kan købe poletterne her.

Shiba Memu har evnen til at ruske op i Shiba Inu og Dogecoin på grund af dens tilgang. Skaberne kombinerer to populære temaer: meme-mønter og kunstig intelligens . Deres mål er at skabe et ustoppeligt selvforsynende marketingkraftcenter.

Ved at bruge AI håber udviklerne at have en platform, der kan generere mere indhold end en tabloid på daglig basis. Dette indhold vil blive offentliggjort på tværs af forskellige medier.

Er det sikkert at købe Shiba Memu-tokenet?

Shiba Memu vinder indpas blandt udviklere og kryptoinvestorer, som det fremgår af pre-sale volumen. Derfor er der en mulighed for, at tokenet vil tage fart, da handlende søger at få den næste store ting i krypto branchen. Siden Shiba Inus æra har mange detailhandlere håbet på at fange den næste store ting.

En anden grund til, at Shiba Memu sandsynligvis vil stige, er, at der er tegn på, at den amerikanske inflation er faldet, mens arbejdsmarkedet er blevet blødere. Som følge heraf er der mulighed for, at Fed snart vil sætte sine renteforhøjelser på pause.

Også krypto branchen fik et pusterum efter den delvise sejr for Ripple Labs ved en amerikansk domstol. Dommeren afgjorde, at XRP ikke var en sikkerhed.

Det er dog altid risikabelt at investere i forslags tokens, da risiko/belønningsforholdet normalt er højt. De ekstreme situationer er, at tokenet kunne gå til nul eller klatre.