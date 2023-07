Mike Maloney observerer “S-kurve afvisning” af den amerikanske dollarstandard

I mange år har Mike Maloney, forfatter og grundlægger af GoldSilver.com, været en vokal tankeleder i den globale diskussion om sunde penge.

Især forventer han, at fiat-valutaer, herunder den amerikanske dollar, bliver devalueret mod rigtige penge som guld og sølv.

Valuta vs penge

Ifølge US Currency Education Program (CEP), som administreres af Federal Reserve Board, omfatter dollarsedler 75 % bomuld og 25 % hør.

Så hvad giver dollaren så meget magt ud over en almindelig bomulds- og hørblanding?

Valutaer eller fiat-valutaer henter deres legitimitet fra udstederen.

De er ikke bundet til en mængde eller et stof af relativt stabil værdi og fortsætter med at være frit flydende.

Den amerikanske dollar er for eksempel udstedt og støttet af den amerikanske regerings autoritet.

Troværdigheden af den amerikanske regering, dens institutioner og endda dens militære magt tilsammen holder dollaren værdifuld på det lokale og globale marked.

Dette indebærer imidlertid, at graden, i hvilken dollaren accepteres, i høj grad afhænger af kvaliteten af regeringens forvaltning, relevansen af dens institutioner og de uundgåelige ændringer i det bredere socio-politisk-økonomiske landskab, som den eksisterer inden for.

I betragtning af alle disse faktorer har ingen regering i historien været i stand til konsekvent at opretholde den opfattede værdi af deres bomuld-linned-blandingsækvivalent, især når de bruges som reservevaluta.

For mere information om ‘Hvordan dollaren blev den , der regerede dem alle’, kan læsere besøge denne artikel.

I betragtning af at opretholdelsen af en valutas status i det mindste delvist er en funktion af den menneskelige natur, opvejer politisk presserende karakter normalt økonomisk forsigtighed, hvilket fremskynder dens undergang.

Derfor er fiat-valutaer uden undtagelse i sidste ende ikke i stand til at opretholde deres værdi i markedets øjne.

Penge er på den anden side anderledes.

Dens kilde til troværdighed omgår i høj grad menneskelig indgriben, hvilket betyder, at regeringens, politikernes og institutionernes handlinger bliver væsentligt mindre relevante.

De vigtigste former for ‘rigtige penge’ gennem menneskehedens historie omfatter guld og sølv, som konsekvent har bevaret deres værdi gennem tusinder af år.

En guldmønt brugt i romertiden ville stadig være værdifuld i dag.

På den anden side var den venetianske dukat for eksempel en vigtig reservevaluta gennem det 13. århundrede, men hvis du fandt en af disse mønter i dag, kunne du ikke bruge den i din lokale købmand.

Det er rigtigt, at selv med penge kan kortsigtede cyklusser få markedsværdien til at variere, men på lang sigt bevarer penge økonomisk energi og går aldrig til nul (i modsætning til valutaer).

Faktisk betragtes variationer ofte som et tegn på, at fiat-valutaer svinger og ikke værdien af ædle metaller.

Således ses guld og sølv ofte som rigtige penge på grund af deres lager af værdiegenskaber.

Som diskuteret er dette ikke tilfældet for fiat-valutaer og driver Maloneys forventning om, at dollaren uundgåeligt vil miste sit ‘eksorbitante privilegium’ som den globale reservevaluta.

‘S-kurve afvisning’

I sin roman fra 1926, The Sun Also Rises, skrev Ernest Hemingway om, hvordan man går konkurs, som berømt: “Gradvist og så pludseligt.”

Dette er grundlaget for Mike Maloneys forestilling om ‘S-kurve-afvisning’.

S-kurven er en meget brugt graf til at afbilde tempoet i forskellige processer.

Med hensyn til adoption ville dette betyde, at accepten af noget nyt starter meget langsomt, opbygger kritisk masse, for derefter pludselig at tage fart, indtil den har en meget høj adoption og derefter begynder at aftage.

Dette er blevet set på tværs af adoptionen af nye teknologier, som i starten virker langsomme, vanskelige og ulovende, indtil der er en hurtig acceleration, såsom i tilfældet med mikrobølgeovnen, internettet og mobiltelefonen.

Maloney deler dette vidunderlige billede for at illustrere dette punkt.

På billedet ovenfor er det tydeligt, hvor hurtig adoption kan være, hvor skiftet til biler sandsynligvis var næsten umærkeligt i de første år af 1900-tallet, før det eksploderede og ændrede byen til ukendelighed.

Hvorfor parallelt med teknologi, spørger du?

Nå, valutaer og penge er i bund og grund netop det.

De lagrer økonomisk energi og gør det muligt at foretage transaktioner mellem selv ukendte parter, over hele kloden, øjeblikkeligt eller over tid.

Denne traditionelle S-kurve-proces er, hvad Maloney beskriver som udspiller sig i øjeblikket for vedtagelse af et dollaralternativ.

Selvom dollaren fortsat er central i det globale økonomiske system i dag, er dette helt sikkert ved at ændre sig, på grund af stigende bekymringer om USA’s ukontrollerede evne og vilje til at sanktionere andre lande, såvel som andre problematiske spørgsmål såsom truslen om kapitaludstrømning og valutakursudsving.

Til de læsere, der ønsker at grave dybere ned i nogle af disse bekymringer, skrev jeg et stykke med titlen, “Ingen begrænsninger, da Kina lancerer frontalt angreb på amerikanske dollarhegemoni” i februar 2023, som er tilgængelig på Invezz.

Bagsiden

Copy link to section

Da søgningen efter et alternativt udvekslingsmedium tager fart, opfandt Maloney udtrykket ‘S-kurveafvisning’, som han ser som spejlet modsat af S-kurveadoption.

Et alternativ til dollaren eller et nyt udvekslingssystem er designet til at reducere afhængigheden af dollaren.

Med andre ord, dollaren bliver erstattet, i det omfang den nye adoption.

Arbejder på denne antagelse og afspejler Hemingways berømte sætning, forventer Maloney, at dollaren i opposition til den opretstående S-kurve vil se et langsomt fald, før han er vidne til et pludseligt krak til fordel for verdens førende monetære enhed.

Dette står i kontrast til Janet Yellens seneste kommentarer om, at dollaren ville falde, men fortsætte med at gøre det gradvist over årtier.

Kommentarer til hendes kommentarer er tilgængelige i en Invezz -artikel med titlen “7 seneste udviklinger, der kan have testet Janet Yellens tro på dollaren”.

Cirkler tilbage til rigtige penge

Copy link to section

Så hvor kommer rigtige penge ind i alt dette?

Maloney bemærker, at verden, ledet af BRICS, er ivrig efter at skifte væk fra det kvælertag, som dollaren befaler på internationale markeder, til et system, der er mere stabilt og stort set uafhængigt af politisk indblanding.

For at gøre det har flere lande efterlyst et guldstøttet valutasystem, inspireret af guldstandarden eller guldbørsstandarden, der var i brug indtil 1971.

Som professor Harold James fra Institut for Historie ved Princeton University smukt udtrykte det,

Nixon afbrød den årtusinder lange forbindelse mellem penge og ædle metaller.

Verdens tålmodighed med et fritflydende system, mens USA er ved roret, er blevet betydeligt tyndere og gør det fortsat.

Den nøjagtige form eller form dette nye system kan have er endnu ikke fastlagt, og denne proces vil højst sandsynligt blive væsentligt fremmet på BRICS-topmødet i august 2023.

Momentum i omvendte S-kurvefaktorer

Copy link to section

Maloney pegede på nogle af de vigtigste udviklinger, der viser, at den omvendte S-kurve er ved at tage fart.

Få invitationer

Copy link to section

Siden Ukraine- krigens udbrud har Vladimir Putin været fjende nummer et, hvad angår de fleste NATO-lande.

I marts 2023 udstedte Den Internationale Straffedomstol i Haag, Holland, en arrestordre på den russiske præsident for hans påståede krigsforbrydelser i Ukraine.

På trods af denne kendsgerning og det enorme pres, vestlige magter har lagt på Sydafrika, har landet sendt en formel invitation til Putin og givet diplomatisk immunitet, så han kan deltage i den kommende BRICS-konference.

Betydningen af denne begivenhed kan ikke overvurderes og giver en stærk symbolsk gestus, der signalerer de vestlige myndigheders aftagende kontrol.

Dette fald i indflydelse går hånd i hånd med den faldende fordel for den amerikanske dollar.

PAPSS

Copy link to section

African Export-Import Bank (Afreximbank) blev etableret for tre årtier siden, men har fået en ny strategisk betydning for at hjælpe kontinentets skift væk fra dollaren.

Organisationen udviklede sammen med African Continental Free Trade Area (AfCFTA)-sekretariatet det panafrikanske betalings- og afviklingssystem (PAPSS), for at muliggøre øjeblikkelig grænseoverskridende betaling i lokale valutaer.

Denne nye infrastruktur har til formål at indlede en æra, hvor lande i hele Afrika kan handle med hinanden uden at ty til dollarmarkedet.

Den kenyanske præsident, William Ruto, blev citeret for at sige,

Vi er ikke imod den amerikanske dollar; vi vil bare handle meget mere frit.

I en anden stor udvikling underskrev PAPSS og African Stock Exchanges Association (ASEA) et MoU for at fremme samarbejde og fremme Afrika-dækkende kapitalinfrastruktur.

Der er stadig udfordringer, især med hensyn til at udvikle dybe obligationsmarkeder til at understøtte likviditet på tværs af forskellige valutaer.

Indien bliver globalt

Copy link to section

Indiens Unified Payments Interface (UPI), en banebrydende teknologi udviklet af National Payments Corporation of India (NPCI), er et mobilbetalingssystem med et enkelt vindue, der problemfrit muliggør pengeoverførsler mellem flere banker, frit og øjeblikkeligt.

Med Indiens voksende økonomiske netværk og nyder godt af den største diaspora i verden, har UPI bevæget sig ud over nationale grænser og er blevet bredt vedtaget i andre lande.

Den seneste tilføjelse til listen over lande, der nu er vært for UPI-faciliteter, er Frankrig, hvor systemet skulle være operationelt senere i år.

Andre lande, hvor UPI eller UPI-baserede betalingsmekanismer allerede er tilgængelige, omfatter UAE, Storbritannien, Oman, Japan, Singapore, Hong Kong, Malaysia, Taiwan, Thailand, Filippinerne, Vietnam, Cambodja, Sydkorea, Bhutan og Nepal.

Dette er et afgørende skridt i retning af internationalisering af udfordrende valutaer såsom den indiske rupee.

Yuan i Kinas grænseoverskridende transaktioner

Copy link to section

I et dybt dyk med titlen “Skiftet i RMBs reservevaluta matematik”, blev det bemærket,

I en opsigtsvækkende vending overgik yuanen dollaren i kinesiske grænseoverskridende transaktioner i marts 2023 og tegnede sig for 48,4 % af alle transaktioner, mens dollaren faldt til 46,7 %.

Den utrolige hastighed, hvormed yuanen blev vedtaget i løbet af det sidste årti, har fanget dollaren forkert.

Selvfølgelig udgør dollaren stadig størstedelen af globale valutatransaktioner, men dens fald i forhold til kinesiske valutastrømme er fortsat meget betydelige.

Samtidig er RMB bilaterale aftaler steget kraftigt i 2023 og omfatter partnerlande som,

…Brasilien, Argentina, Kasakhstan, Bangladesh, Pakistan og Laos, og søger at operationalisere nye linjer i Mellemøsten.

Yderligere tyder flere rapporter på, at den argentinske regering tilbagebetalte en del af et IMF- lån i yuan, som er en af de fem frit anvendelige valutaer og kan bruges til at afvikle forpligtelser med det internationale organ.

En ny handelsblok?

Copy link to section

I en artikel dateret den 13. juli 2023 skrev Alasdair Macleod, forskningschef for Goldmoney, et ædelmetaldepot- og investornetværk,,

Det begynder også at se ud til, at der vil være endnu et forslag på Johannesburg-dagsordenen, om at fusionere SCO, EAEU og BRICS til en stor handelsblok. Med hensyn til både kombineret befolkning og BNP på en købekraftsparitetsbasis er det allerede over halvdelen af verden, hvilket gør den vestlige alliance forværret….

SCO refererer til Shanghai Cooperation Organisation, mens EAEU er Eurasian Economic Union Commission.

Derudover tyder de seneste nyheder også på, at listen over 36 deltagende lande, der forventes at være på BRICS-topmødet fra den 22.-24. august 2023, er udvidet til 41, hvilket indikerer, at ‘S-kurveafvisningen’ kan være på vej mod dollar.

Maloney tilføjede, at da den årlige guldforsyning er relativt fast,

Det er umuligt for dem at skabe en guldstøttet valuta til disse priser…løsningen er at fordoble eller firdoble prisen på guld (i en ikke så fjern fremtid).

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.