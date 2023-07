Apple lancerer ChatGPT-konkurrent, mens AltSignals (ASI) efterspørgslen stiger

Kunstig intelligens (AI) er blevet en af de største voksende brancher i år. Den er sat til at revolutionere nøglesektorer af økonomien såsom musik, indhold og arbejde. Som et resultat har mange store virksomheder offentliggjort deres AI-planer.

Apple lancerer Apple GPT

Copy link to section

Microsoft har investeret stort i ChatGPT og tilbyder nu AI-værktøjer til detail- og virksomhedskunder. Som min kollega skrev her, offentliggjorde virksomheden i denne uge priserne på sine produkter. Elon Musk har lanceret xAI, en virksomhed, der søger at investere i branchen.

Det samme gælder for virksomheder som Meta Platforms, Baidu og IBM. Nu siges Apple at arbejde på sit eget AI-værktøj, da det søger at konkurrere med branchepionerer som Microsoft og Google. Ifølge Bloomberg har Apple bygget sin egen sprogmodel og lanceret Apple GPT internt.

Det er uklart, om Apples produkt vil revolutionere de eksisterende platforme, som er i en pole position. ChatGPT bliver nu brugt af millioner af mennesker rundt om i verden. På samme måde vokser antallet af Alphabet’s Bard-produkt.

Apple har dog en fordel. For det første har det en stor brugerbase globalt. Dens installerede base er steget til over 2 milliarder mennesker. Apple er også kendt for at være mere metodisk i sine produktlanceringer. Historisk set er virksomheden ikke kendt for at være den første til at lancere et produkt.

Salget af AltSignals tokens fortsætter

Copy link to section

I mellemtiden køber krypto investorer stadig AltSignals, en ny kryptovaluta inden for kunstig intelligens. AltSignals er en virksomhed, der forsøger at ruske op i finanssektoren ved hjælp af avancerede AI-modeller.

I modsætning til mange andre projekter er AltSignals allerede en profitabel virksomhed med tusindvis af brugere fra hele verden. Den nuværende version af platformen er afhængig af traditionelle tekniske analysemodeller som glidende gennemsnit og MACD.

Selvom disse modeller fungerer godt og giver et stærkt afkast, mener udviklerne, at inkorporering af AI i platformen vil give flere afkast. Den nye version vil inkorporere teknologier som naturlig sprogbehandling (NLP), maskinlæring og prædiktiv modellering på markedet.

Som følge heraf har tusindvis af investorer tildelt kapital til token-salget. Data viser, at anden fase af salget har rejst over 1,1 millioner dollars fra investorer. Målet med denne fase er at rejse 2,2 millioner dollars.

Udviklerne hæver derefter prisen på hvert ASI-token med 12,05% i næste fase. Det betyder, at købere af første og anden fase automatisk vil se værdien af deres tokens hoppe. Du kan købe AltSignals-tokenet her.

AltSignals til at ride på AI-bølgen

Copy link to section

En af de vigtigste grunde til at investere i AltSignals er, at AI-aktiver klarer sig godt i år. Nvidia, som leverer GPU’er til kunstig intelligens branchen, har opnået en markedsværdi på over $1 billion. Microsofts aktier er steget til rekordhøje, og analytikere mener, at der er mere opad.

Det samme sker i krypto branchen, hvor de fleste AI-tokens som SingularityNET og Fetch AI er steget med mere end 500% i år. Vigtigst af alt er AltSignals i en branchen, der vokser hurtigt. Det forventes at nå op på over 2 billioner dollars i 2030. Derfor vil pionerer som AltSignals være et godt sted at lede denne vækst.