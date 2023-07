AltSignals ($ASI) prognose, da Microsoft priser sit nye AI-abonnement

Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) nåede et nyt højdepunkt i morges efter at have sat et prisskilt på Copilot – en “Generativ AI”-assistent til Microsoft 365.

Copilot kunne øge Microsofts omsætning

For yderligere $30 om måneden vil kunder nu få fordel af kunstig intelligens på tværs af en masse værktøjer, herunder Excel, Teams og Word.

Det er baseret på dine forretningsdata i Microsoft Graph – det er alle dine e-mails, kalender, chats, dokumenter og meget mere.

Copilot testes i øjeblikket hos 600 virksomhedskunder, herunder General Motors. Tidslinjen for en offentlig udrulning er endnu ikke afsløret.

Også i tirsdags tilføjede Microsoft “visuel søgefunktion” til sin AI-drevne Bing Chat. Med henvisning til sit fortsatte fokus på kunstig intelligens hævede Bank of America-analytiker Brad Sills sit prismål i dag på tech-behemothen til $405 – en stigning på yderligere 13% herfra.

Godkendelsesstemplet fra giganter som Microsoft taler meget om fremtiden for kunstig intelligens – og fortsat vækst i denne undersektor af teknologi vil sandsynligvis også hjælpe de kommende platforme som AltSignals.

AltSignals er en AI-drevet handelssignaltjeneste

AltSignals er i sin kerne en handelssignaltjeneste, der er forpligtet til at hjælpe dig med at træffe bedre beslutninger som investor.

Dets innovative handelsalgoritme kaldet “AltAlgo” har formået at opbygge et fællesskab bestående af næsten 55.000 handlende på Telegram – hvoraf mere end 1.400 er VIP-medlemmer.

Men AltSignals planlægger nu at lancere en ny flagskibstjeneste, den kalder ActualizeAI. Som navnet antyder, sigter det kommende handelsværktøj på at integrere kunstig intelligens for yderligere at forbedre nøjagtigheden af signaler og følgelig maksimere profitten for investorer.

Vigtigst er det, at ActualizeAI vil blive drevet af $ASI – et eget indfødt token, der i øjeblikket er i forsalg.

AltSignals’ originale $ASI-token har rejst $1,2 millioner

AltSignals ønsker på sigt at blive en fuldt decentraliseret platform og lade sit fællesskab få en større rolle i at træffe beslutninger og planlægge dens fremtidige retning.

At eje $ASI-tokenet er, hvordan du kan udøve den førnævnte ret. Oven i det kan det indfødte token også stige i pris baseret på udbud og efterspørgsel, hvilket gør det mere som en investering.

Den gode nyhed er, at fase 2 af dets forsalg indtil videre har rejst tæt på $1,2 millioner, hvilket allerede signalerer en stærk efterspørgsel.

$ASI-tokenet står i øjeblikket på $0,018 og forventes at være værd $0,022 ved udgangen af det igangværende forsalg, hvorefter det vil gå live på bemærkelsesværdige krypto-børser, der typisk har en tendens til yderligere at øge prisen på et krypto-token.

$ASI kunne drage fordel af krypto- og AI-medvind

Bemærk, at AltSignals er en platform, der fusionerer krypto og kunstig intelligens til én. Teoretisk kan den derfor drage fordel af den respektive medvind relateret til begge.

Kunstig intelligens anslås at være et marked på $2,0 billioner i 2030. Mellem nu og slutningen af dette årti forventes det at vokse med en sammensat årlig sats på over 20%. Så for det første er det en bølge, der kunne gavne AltSignals.

For det andet ser det ud til, at tingene går i den rigtige retning for kryptomarkedet i år. For eksempel dømte en amerikansk dommer for nylig til fordel for Ripple og bekræftede, at dens “XRP”-token ikke er en sikkerhed, som SEC påstod i sin retssag.

Oven i det har en række kapitalforvaltere, herunder BlackRock Inc, ansøgt om en Spot Bitcoin ETF. Hvis en sådan børshandlet fond, der signalerer institutionel interesse i kryptovalutaer, vinder regulatorisk godkendelse, kan den låse op for yderligere opside på kryptomarkedet, som mange eksperter mener.

Endelig fortsætter inflationen med at aftage. Den lå på 3,0% i juni (læs mere) – en måling, der skabte mere plads til, at Federal Reserve kunne overveje at revurdere sin tidligere udsendelse af yderligere to stigninger i år.

Når først centralbanken bliver mere mild med hensyn til dens pengepolitik, kan investorer vende sig mere aggressivt til risikohandlerne, som inkluderer kryptovalutaer.

Alt dette tilsammen kunne være en meningsfuld fordel for $ASI-tokenet. For yderligere detaljer om forsalget af det originale token, besøg AltSignals hjemmeside her.