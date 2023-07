Blackstone-aktiekursen danner et gyldent kors: ratingopgradering, 10 % opad

Blackstone (NYSE: BX) aktiekursgenopsving tog fart, efter at selskabet offentliggjorde stærke økonomiske resultater. Aktierne steg til et højdepunkt på 108 dollar torsdag, det højeste niveau siden november sidste år. Det er steget med mere end 51 % fra det laveste niveau i år.

Aktiver ramte $1 billion

Blackstone har haft en stærk præstation i det sidste årti. For det første udgjorde virksomhedens samlede aktiver under forvaltning (AUM) over 88 milliarder dollars i 2008. De har nu ramt et rekordhøjt niveau på over 1 billion dollar.

Som et resultat er dens omsætning vokset i de sidste par måneder. Den samlede omsætning steg fra $6,5 milliarder i 2013 til mere end $8 milliarder. Dets bedste år var i 2021, hvor dens omsætning steg til over 21 milliarder dollars.

Blackstone offentliggjorde blandede økonomiske resultater torsdag. Dens omsætning kom på over 2,35 milliarder dollars, omkring 43,4% lavere end hvad den lavede i samme periode sidste år. Indtægtstallet var omkring $51,66 millioner lavere end estimater.

Blackstones samlede indstrømning steg med $30 milliarder i andet kvartal og over $158 milliarder i de seneste 12 måneder. Denne vækst var drevet af dets private kreditforretning. Det har nu næsten 200 milliarder dollars i tørt pulver.

Blackstone er i en stærk position fremadrettet. For det første har virksomheden nu over 200 milliarder dollars i tørt pulver, som det vil begynde at implementere, efterhånden som markedsforholdene forbedres. Yderligere er der tegn på, at virksomheders aftaler er på vej tilbage i takt med, at inflationen falder.

For Blackstone er den største katalysator dets voksende samlede aktiver, da virksomheden tjener de fleste af sine penge på gebyrer. Og disse gebyrer er normalt bundet til dets samlede aktiver. Vigtigst er det, at virksomheden udvider sin forretning inden for lavvolatile forsikringsvirksomhed og privat kredit. I en erklæring sagde selskabets Jon Gray:

“I forsikringskanalen på 40 billioner dollars forvalter vi 174 milliarder dollars i dag. Tilstrømningen fra denne kanal var over $7 milliarder i andet kvartal med mere end $4 milliarder fra vores største fire kunder.”

Blackstone aktiekursprognose

Blackstone aktiekursen har været i en stærk bullish tendens i de seneste par måneder. Aktien bevægede sig over det centrale psykologiske niveau på $100,21 (højde i februar). Vigtigst er det, at aktierne har dannet et gyldent kryds, når 50-dages og 200-dages glidende gennemsnit (MA) laver en bullish crossover.

Derfor vil aktierne sandsynligvis fortsætte med at stige, da købere målretter det næste vigtige modstandspunkt til $118,25 (højeste 3. juni 2022). Denne pris er omkring 10% højere end den nuværende pris.

