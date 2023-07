Faldende renter er en velsignelse for Bitcoin, men forsigtighed er stadig klogt, når stemningen stiger

Dan er dataanalytiker hos Invezz, der kombinerer kvantitative færdigheder og en makrobaggrund for at kompilere analyser om en række… læs mere

I atten måneder nu har makrobilledet drejet sig om “i”-ordet: inflation. Den største leveomkostningskrise siden 1970’erne har tvunget Federal Reserve ind i den hurtigste rentestigningscyklus i nyere tid; efter et årti med renter på næsten nul, betaler skatkammerbeviser nu nord for 5 %.

I sidste uge blev det seneste CPI-tal på 3% dog offentliggjort, hvilket afslørede en hurtigere end forventet afkøling af de prisstigninger, der har kvalt økonomien og tvunget Feds hånd. Ned fra 4 % den foregående måned lukkede aktiemarkederne på 15-måneders højder, da investorerne vokser håbefulde om, at stramningscyklussen endelig er ved at være ved at være slut.

På denne baggrund præsenterer vi et hurtigt øjebliksbillede af situationen for Bitcoin, som er blevet kastet rundt som en kludedukke af de modstridende kræfter af inflation og stigende renter i løbet af de seneste atten måneder (samt nogle ret uhyggelige hændelser i kryptoland).

Hvor følsom er Bitcoin over for rentesatser?

Den vigtigste løftestang til rådighed for politikere er renten, som bogstaveligt talt sætter prisen på penge og strømmer igennem til alle aspekter af økonomien. Bitcoin er ingen undtagelse; faktisk er den endnu mere følsom end de fleste, i betragtning af hvor langt ude på risikospektret den ligger.

At plotte det to-årige statsafkast, som bevæger sig med renteforventningerne, mod Bitcoin i nedenstående diagram fremhæver, hvor vital Jerome Powell er med hensyn til prisen på Bitcoin (udbytte plottet på en omvendt akse).

Da inflationen afkøles gennem første halvdel af 2023 meget hurtigere end forventet tilbage i 4. kvartal sidste år, hjælper dette med at forklare Bitcoins stigning i år, en stigning på 80 %. Flytningen kommer på trods af, at de fleste nyheder fra branchen i løbet af de sidste seks måneder stort set har været bearish, fremhævet af den store reguleringsindsats, der finder sted i USA.

Det føles nu som noget af et påføringspunkt. Den værste stramning er uden tvivl overstået, hvilket betyder, at det tunge anker, der holder Bitcoin nede, kan løsne sig. Så igen er det vigtigt ikke at være alt for optimistisk omkring CPI-tallet. Kerneinflationen er stadig mere klæbrig end det overordnede tal, og hvis Fed er opsat på at nå målet på 2 %, kan der stadig være en pris at betale.

På denne bemærkning, når man bakker ud af sandsynligheden for Fed-futures, er sandsynligheden for en stigning på 25 bps på Fed-mødet i næste uge faktisk højere i morges, end den var på dette tidspunkt i sidste måned, som præsenteret i næste diagram (op fra 74 % til næsten 100 %).

Jerome Powell selv skitserede det bedre end jeg ved sidste måneds møde:

“Når vi ser fremad, ser næsten alle udvalgsdeltagere det som sandsynligt, at nogle yderligere rentestigninger vil være passende i år for at bringe inflationen ned til 2 % over tid”

Selvom fremtidige stigninger nærmer sig en afslutning og stort set er prissat ind, skal vi være forsigtige, når vi træder tilbage og analyserer Bitcoin (og markederne som helhed). Lad os ikke glemme omfanget af den monetære stramning, som økonomien har udholdt; sidste måneds møde var første gang i femten måneder, at satserne ikke blev forhøjet. Ikke kun det, men disse stigninger kom på baggrund af næsten et årti med historisk lave priser.

Dette er nøglen, fordi pengepolitikken notorisk fungerer med forsinkelse. Det tager tid for det fulde omfang af stramningen at filtrere igennem, hvilket burde give forsigtighed til de markedsdeltagere, der er hurtige til at fejre den eftertragtede bløde landing, efterhånden som missionen er fuldført. Selvom inflationen utvivlsomt falder langt hurtigere end hidtil antaget, og næsten uden en opblødning på arbejdsmarkedet, er den fulde effekt af det enorme likviditetsdræn fra økonomien måske ikke overstået endnu.

Endelig, med hensyn til Bitcoin specifikt, er der endnu en stor advarsel, som bør overvejes. Mange antager simpelthen, at kryptomarkedets luner betyder, at bjørne- og tyremarkeder er uundgåelige, og et ubarmhjertigt tyremarked er garanteret, når alt dette skænderi aftager. For tidligere er hver dukkert blevet efterfulgt af en mere euforisk high.

Det kan være sandt igen, men at vurdere tidligere data for et aktiv, der først blev lanceret i 2009, bør gøres meget omhyggeligt. Bitcoins likviditet var også papirtynd i de første år (selv i dag er likviditet på spotmarkeder stadig et problem), hvilket betyder, at den pålidelige handelshistorie, vi kan analysere, er fra en endnu mindre stikprøvestørrelse igen.

Derudover havde Bitcoin indtil sidste år kun nogensinde eksisteret i, hvad der var et af de mest glorværdige og eksplosive tyremarkeder i historien. Født ud af gløderne fra finanskrisen i 2008 og lanceret to måneder før aktiemarkedet nåede bunden i marts 2009, var makrolandskabet sat perfekt op til aktivet.

Det er åbenbart nu ændret – som aktiemarkedets afkast i 2022 på ovenstående graf viser. Derfor er det ikke en overdrivelse at sige, at Bitcoin er i totalt ukendt farvand, en fuldstændig hidtil uset situation for den ungdommelige orange mønt. Sidste år var første gang, det så konceptet en betydelig rente, noget som indtil da kun var et abstrakt begreb.

Alt i alt er tingene langt lysere nu, end de var i starten af året. Prisen på Bitcoin afspejler det – det samme gør aktiemarkedet, hvor Nasdaq har udskrevet sit bedste halvårsafkast siden 1983.

Men udelukk ikke den forsinkede effekt af pengepolitiske stramninger, og vær på vagt over for fejringer, der kan vise sig at være for tidlige. Ud over pengepolitikken og makrosituationen er der også det lille spørgsmål om en krig i Europa, en stadig oppe i luften regulatorisk situation med en række igangværende sager (Coinbase, Binance og Ripple for at nævne nogle få, som der uden tvivl vil være flere drejninger på vej hen ad vejen), og utallige andre variabler, som kunne vende den ene eller den anden vej.

Usikkerheden hersker stadig, selvom tingene bliver bedre. For Bitcoin og kryptomarkederne betyder det, at forsigtighed stadig er klogt.

