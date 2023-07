USD/ARS: 2 grunde til, at faldet i den argentinske peso kunne tage et pusterum

Den argentinske peso har været i et frit fald i de sidste par år, da bekymringerne for den urolige økonomi fortsatte. USD/ARS -kursen steg til et rekordhøjt niveau på 270, hvilket betyder, at pesoen er blevet næsten værdiløs. Den sorte markedskurs er faktisk flyttet til næsten 500.

USD/ARS-diagram af TradingView

Argentinas IMF-aftale

Copy link to section

Den argentinske peso kan få en vis lettelse i de kommende dage af to hovedårsager. For det første er landet i forhandlinger med Den Internationale Valutafond (IMF) om en redningspakke. Søndag sagde IMF, at en revideret aftale vil ske i de kommende dage.

IMF gennemfører en gennemgang af en finansiering på $44 milliarder med Argentina. Disse midler vil give landet en redningsplanke på et tidspunkt, hvor det går gennem en barsk patch. For det første har landet stået over for en af sine værste tørkeperioder i årevis, der har forårsaget over 20 milliarder dollars i eksport.

Tørken har presset den argentinske regering til at vende sig til landbrugsimport, et sjældent træk, da det er en af verdens største brødkurve i verden.

Derfor vil en aftale med IMF give en vis uro til den væltende argentinske peso. Den største udfordring er, at Argentina skal skaffe omkring 2,6 milliarder dollars inden udgangen af denne måned til en betaling til IMF. Det er uklart, hvordan det vil skaffe midlerne.

Argentina energi bonanza

Copy link to section

En anden vigtig nyhed, der kunne støtte den argentinske peso, er energisektoren. Argentina skal have et energibonanza, efter at en ny pipeline er færdiggjort. Landet vil drage fordel af en ny gasrørledning fra Patagonien, den næststørste skifergasreserve i verden.

Pipelinen vil hjælpe Argentina til at blive nettoenergieksportør for første gang i 13 år. Dens regering håber, at energioverskuddet vil ramme over 18 milliarder dollars i 2030. I den umiddelbare periode vil rørledningen hjælpe regeringen med at reducere mængden af penge, den bruger på import. Regeringen forventer at spare $1,7 milliarder i år og $4 milliarder i 2024.

Alligevel er udfordringen for Argentina, at priserne på naturgas er faldet kraftigt de seneste måneder. Yderligere produktion fra Argentina kan presse priserne lavere i længere tid. Også den igangværende valutakontrol kan hindre investeringer i Argentina.

Nogle af de andre planlagte investeringer er Nestor Kirchner-rørledningen til San Jeronimo og at vende strømmen i det nordlige Argentina. Sidstnævnte rørledning blev bygget for at bringe naturgas fra Bolivia.

Jeg formoder, at USD/ARS-parret vil have en kort tilbagetrækning, hvis Argentina når en aftale med IMF. Vi så et lignende træk med den pakistanske rupee, da landet nåede til en aftale med IMF.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.