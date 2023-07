Hang Seng-indekset trækker sig tilbage, efterhånden som Hong Kongs ejendomsaktier synker

Hang Seng- indekset faldt med mere end 1,50 % mandag morgen, da bekymringerne for Kinas boligmarked fortsatte. Det faldt til H$18.838, hvilket gør det til det dårligst præsterende asiatiske indeks.

Boligbeholdningerne synker

Hang Seng-indekset styrtede ned, da bekymringerne for boligmarkedet fortsatte. Som et resultat var ejendomsaktier de dårligst præsterende i indekset. Country Garden Services og Country Garden Holdings-aktierne faldt med henholdsvis 15,8 % og 5,80 %.

Efter en stigning mellem oktober og november er de to aktier faldet med over 60%. De er også faldet med ~90% fra det højeste niveau i 2017. I mellemtiden faldt Hang Lung Properties aktie med 3,65% i mandags, mens Longfor Properties faldt med mere end 10%.

Andre ejendomsaktier i Hang Seng-indekset som China Resources Land, Wharf Real Estate, Citic Pacific og Link Real Estate var alle i minus.

Der er bekymringer om efterspørgslen i ejendomssektoren, da den kinesiske økonomi aftager. Data offentliggjort i denne måned afslørede, at økonomien var ved at bremse. For eksempel faldt inflationen til 0 %, mens BNP voksede i et lavere tempo end forventet. Detailsalget var svagt, mens ungdomsarbejdsløsheden steg til et rekordhøjt niveau.

Ejendomsaktierne faldt også kraftigt på grund af frygten for en gældskrise i sektoren. Flere kendte virksomheder som Evergrande og Kaisa har kæmpet for at betale deres gæld. Som følge heraf har flere investorer indgivet andragender om at afvikle dem.

Nøgleindtjening forude

De næste katalysatorer for Hang Seng-indekset vil være virksomhedernes indtjening fra USA og rentebeslutningen fra Fed. over 150 virksomheder i S&P 500-indekset som Microsoft, Google og Meta Platforms vil offentliggøre deres resultater. Disse aktier har en tendens til at have en indvirkning på det globale aktiemarked.

Hang Seng-indekset vil også reagere på rentebeslutninger fra flere centralbanker. Federal Resrve vil offentliggøre sin beslutning på onsdag, mens Den Europæiske Centralbank (ECB) og BoJ vil levere torsdag og fredag.

Økonomer forventer, at Fed vil beslutte at hæve renten med 0,25 % i denne uge og derefter holde dem stabile i et stykke tid. Hvis dette sker, vil Hong Kong Monetary Authority (HKMA) følge trop på grund af HKD-tilknytningen.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.