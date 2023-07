OpenAI CEO Sam Altmans Worldcoin lancerer sit token

Worldcoin, et cryptocurrency-projekt af OpenAI CEO Sam Altman og Alex Blania, CEO og medstifter af Tools for Humanity, er nu live.

Efter mere end tre år i udvikling – og en rimelig andel af kontroverser – annoncerede Worldcoin-medstifterne Altman og Blania, at tokenet var ved at rulle ud. Projektet annoncerede lanceringen mandag.

Hvad er Worldcoin?

Worldcoin er et kryptoprojekt, der består af en World App, der beskytter privatlivets fred, og en native token WLD. Folk vil modtage et verdens-id og det oprindelige WLD-token, når de bekræfter deres identitet ved hjælp af Orb, en biometrisk verifikationsenhed, der i øjeblikket er tilgængelig på udvalgte steder rundt om i verden.

Worldcoin-protokollen udvikles af Tools for Humanity, en teknologigruppe, der ser mere end blot økonomiske muligheder for det globale samfund.

Det er iris-scanningerne, som folk skal gennemføre for at få adgang til tokenet, der har skabt en del af kontroversen omkring Worldcoin. Men Altman og teamet har påpeget fordelene ved at have et unikt verdens-id, herunder i kampen mod bots og online-svindel i kølvandet på udbredt brug af kunstig intelligens (AI)-aktiverede værktøjer.

Altman og Blania kommenterede i et medstifterbrev, og sagde:

“Hvis det lykkes, tror vi, at Worldcoin drastisk kan øge de økonomiske muligheder, skalere en pålidelig løsning til at skelne mennesker fra AI online og samtidig bevare privatlivets fred, muliggøre globale demokratiske processer og til sidst vise en potentiel vej til AI-finansieret UBI.”

Mens WLD vil være tilgængelig for mennesker over hele verden, vil de i USA ikke få adgang til det for nu på grund af det regulatoriske miljø. Altman og Blania tilføjede:

“Worldcoin består af en privatlivsbevarende digital identitet (World ID) og, hvor lovene tillader det, en digital valuta (WLD) modtaget blot for at være menneske. Vi håber, at der, hvor reglerne er mindre klare, såsom i USA, vil blive taget skridt, så flere mennesker kan drage fordel af begge dele.” Som Invezz rapporterede, indsamlede Tools for Humanity 115 millioner dollars i en serie C-runde i maj. Blockchain Capital ledede finansieringsrunden med deltagelse fra førende venturefirmaer Bain Capital Crypto, a16z og Distributed Global.