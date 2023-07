Bitcoin & Ether divergerer midt i regulatorisk storm og post-Merge-markedet

Dan er dataanalytiker hos Invezz, der kombinerer kvantitative færdigheder og en makrobaggrund for at kompilere analyser om en række… læs mere

Nu ti måneder efter fusionen i september præsenterer Ethereum sig som et meget interessant casestudie. Dens makeup forvandlede sig fuldstændig, da den skiftede fra en proof-of-work-konsensus til proof-of-stake. For nylig har vi muligvis set tegn på, at dette skift påvirker, hvordan Ether handler på markedet, såvel som nogle andre faktorer, som vi vil dykke ned i.

For det første er Ethers korrelation med Bitcoin faldet til det laveste niveau siden 2021, ikke inklusive det korte dyk i september, hvor sammenlægningen gik live. Mens korrelationen stadig er ekstremt høj på 0,72 (ved brug af 60-dages Pearson-metrikken), er den nedadgående tendens i de sidste par måneder bemærkelsesværdig.

Naturligvis falder denne periode sammen med en stigning i det aggressive reguleringsindgreb i USA, hvilket er den sandsynlige årsag til dette fald i korrelationen. Bitcoin ser ud til at udskære sin egen niche inden for det regulatoriske kryptolandskab, måske ikke helt så påvirket af amerikanske lovgiveres fjendtlige holdning, som Ether ville være.

Vi fik sådan set denne information fra SEC, at faktisk alt andet end Bitcoin er en sikkerhed. Og vi sagde lidt til os selv, det er ikke vores forståelse af loven Coinbase CEO Brian Armstrong

I sandhed tager det os til hjertet af, hvad Bitcoin og Ethereum stræber efter at opnå – og hvad markedet tror, de gør eller vil gøre i fremtiden. For Bitcoin er dets store vision at hævde titlen som en velrenommeret værdibutik, et monetært aktiv uden for regeringernes og centraliserede institutioners kontrol. Eller “digitalt guld”, som den populære betegnelse hedder.

For at nå det mål har den lavet afvejninger. Sikkerhed og decentralisering er altafgørende, men dette kommer med ulempen ved ikke at være så tilpasningsdygtig eller måske så kompleks som andre blockchains. Hvilket for Bitcoins mål er ikke et problem. Ethereum er på den anden side skiftet til proof-of-stake og bevæget sig længere væk fra Bitcoin, fordi det aldrig vil være (eller ikke ønsker at være) noget, der ligner digitalt guld. Den har forskellige mål.

Ethereums mål er at være basislaget i en decentraliseret økonomi. Personligt er en stor del af det mål for mig tokeniseringen af aktiver. I øjeblikket er Ethereum – og DeFi som helhed – ikke nyttige til de fleste opgaver i den virkelige verden. Hvis eller når aktiver bliver tokeniseret og kan handles i kæden, vil det ændre sig. Det kræver dog regulering for at åbne det op for masserne og lette denne bevægelse på kæden.

Bitcoin adskiller sig her ved, at den ikke er helt så afhængig af regulering for at nå sit mål. På en omvej kan dette også være medvirkende til faldet i korrelationen i de seneste måneder, da SEC strammer grebet om sektoren.

Derudover kan vi se i det følgende diagram, at ikke kun er korrelationen faldet, men Ether har underpræsteret Bitcoin, siden Merge gik live.

Dette er bemærkelsesværdigt, fordi kryptopriserne er steget kraftigt siden fusionen i september. I tidligere cyklusser, efter et indledende spring med Bitcoin, har altcoins en tendens til at udskrive flere gevinster end Bitcoin, når markedet pumper. Måske hvis rallyet fortsætter, vil dette ske igen, men priserne har været stigende i otte måneder nu, mens ETH/BTC er faldet.

Dette siger sandsynligvis mere om, at Bitcoin udskærer sin egen niche, som diskuteret tidligere, end det gør om Ether specifikt. Hvis vi vurderer Bitcoin-dominans (forholdet mellem Bitcoin-markedsværdien og kryptovalutasektoren), ser vi, at den er steget støt siden samme tid, fra omkring 40 % på tidspunktet for sammenlægningen til over 50 % i dag.

Efterhånden som kryptomarkedet fortsætter med at modnes, kunne vi se Ethers korrelation med Bitcoin fortsætte med at falde. I dag er så meget af markedet ren spekulation, der hjælper med at holde disse aktiver bundet på hoften, som med alle kryptoer – for det meste kan man beskrive prishandlingen for størstedelen af altcoins som løftede væddemål på Bitcoin.

Men med Bitcoin, der stræber efter at blive et monetært aktiv og Ether et teknologisk lag bygget til at facilitere en fremtid med smart kontraktdrevet disruption, vil en afkobling kun være naturlig i fremtiden, hvis disse to aktiver bevæger sig mod at nå deres mål.

For ud over at være hjemmehørende på noget, der kaldes en blockchain, har Bitcoin og Ether virkelig ikke meget til fælles. Og siden fusionen er disse blockchains også helt anderledes.