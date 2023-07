Krypto prisprognoser: Tron, Chancer, VeChain

Kryptovalutapriserne havde en blandet præstation i denne uge, da investorerne ventede på flere nyheder og katalysatorer. Bitcoin og Ethereum bevægede sig lidt under henholdsvis $30.000 og $1.900. Samtidig gjorde nogle mønter som Chainlink, Tron og XDC Network et bullish breakout. I denne artikel vil vi forklare, hvad du kan forvente med mønter som Tron, Chancer og VeChain.

Chancer prisprognose

Chancer ($CHANCER) er en ny kryptovaluta, der forsøger at ruske op i markedet for sportsbetting og forudsigelser. Udviklerne kører i øjeblikket den første fase af en forsalgsbegivenhed, der har rejst mere end $927k på mindre end en måned. Dette betyder, at de nedsatte førstefase-tokens er ved at løbe ud, da målet er $1 million.

Chancer sigter mod at revolutionere en af de største og hurtigst voksende industrier i verden. Milliarder af mennesker deltager i sportsbetting og forudsigelser. Som et resultat er virksomheder som DraftKings, Flutter Entertainment og FanDuel milliarder af dollars værd. Industrien vokser for det meste i USA, hvor Højesteret gav den for et par år siden,

Chancers platform vil have flere vigtige funktioner. For eksempel vil den ud over populære sportsbegivenheder have en funktion, der lader brugere oprette deres markeder og dele dem med deres venner og familie.

Vigtigst af alt vil Chancer være en fuldt decentraliseret platform, hvor medlemmer af fællesskabet vil stemme om flere vigtige foranstaltninger såsom gebyrer og funktioner. $CHANCER token-indehavere vil også være i stand til at dele deres overskud. Du kan læse mere om Chancer-platformen i dette hvidbog og købe tokenet med dette link link https://chancer.com/en?utm_source=media&utm_medium=artc&utm_campaign=invezz&utm_term=internal&utm_content=investment_opportunity k.

Tron prisprognose

Tron har været en af de bedst ydende kryptovalutaer i år. Det fortsatte sit rally i lørdags og sprang til et højdepunkt på $0,094, det højeste punkt siden 2021. Det er steget med mere end 90 % fra det laveste niveau i 2022.

Tron har bevæget sig over alle glidende gennemsnit og det vigtige modstandspunkt på $0,085. Dette modstandspunkt var vigtigt, da det var på dobbelt-top-niveau. Oscillatorer som Relative Strength Index (RSI) og MACD har også peget opad. Derfor vil mønten sandsynligvis fortsætte med at klare sig godt i de kommende dage, da købere sigter mod denne uges højeste på $0,094.

VeChain prisprognose

VeChain- prisen har været i et stramt interval i de sidste par uger, da volumen forbliver lav i netværket. Det handlede til $0,0195, hvor det har været i de sidste par dage. Mønten svæver på 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit. Den aktuelle pris er også vigtig, da den var det laveste sving i marts.

Samtidig er Relative Strength Index (RSI) flyttet til neutralpunktet på 50, mens MACD bevæger sig sidelæns. Derfor vil mønten sandsynligvis forblive i det nuværende interval og derefter lave et bearish breakout til den næste støtte på $0,0165.