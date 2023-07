Nigerianske naira (USD/NGN): valuta på kanten forud for endnu en stigning

Den nigerianske naira forblev på kanten tirsdag morgen, mens investorerne ventede på den kommende rentebeslutning fra landets centralbank. Den officielle USD/NGN -kurs stod på ~800, et par point under det højeste niveau fra år til dato på 820. På den anden side er sortmarkedskursen steget til et rekordhøjt niveau, efterhånden som spændet mellem de to udvides.

Den nigerianske centralbank vil afslutte sit møde på tirsdag og levere endnu en renteforhøjelse i et forsøg på at bekæmpe den stigende inflation. Dette møde kommer på et vanskeligt tidspunkt for Nigerias økonomi.

Den nigerianske valuta er dykket, mens inflationen er steget til et rekordhøjt niveau. Data viser, at den officielle valutakurs over for dollar startede året ved 450. Det betyder, at nigerianere med naira-opsparing har set værdien af deres beholdninger vælte. Den faldende naira har også ført til en indirekte lønnedgang, mens inflationen har ført til en indirekte skat.

Nigerias inflation er steget. De seneste data viste, at inflationen er flyttet til over 20 %. Og dette kan forværres, efter at det største olie- og gasselskab har øget priserne med 16%, som jeg skrev her . I en rapport advarede Fitch om, at Nigerias inflation i gennemsnit vil være på 25,1 % i år. Den sagde:

“Disse reformer vil lægge et betydeligt opadgående pres på forbrugerpriserne i 2. halvår 2023, med en inflation sat til i gennemsnit 25,1 procent i 2023, den højeste årlige rate siden 1990’erne. Dette vil yderligere udhule forbrugernes købekraft og forplumre udsigterne for privatforbrug.”

Nigerianere har også set omkostningerne ved at låne accelerere. Renten steg fra 11,50 % i marts 2022 til 18,50 %. Analytikere mener, at banken vil levere endnu en renteforhøjelse på 50 basispoint i sit forsøg på at redde den styrtende naira.

De foranstaltninger, som den nigerianske regering har implementeret, vil være positive på lang sigt. For eksempel vil det at lade den nigerianske naira flyde frit tilskynde internationale virksomheder til den største økonomi i Afrika. Samtidig vil ophør af oliesubsidier være med til at holde landets gæld i skak.

På kort sigt tror vi dog, at USD/NGN-kursen vil fortsætte med at stige i takt med, at den nigerianske naira dykker. Den officielle kurs kan falde til 900 i de kommende måneder.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.