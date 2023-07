Compounds COMP-token stiger, efterhånden som futures åbne renter springer

Compounds COMP token-pris drev opad i denne uge, da netværkets samlede værdi låst (TVL) i økosystemet drev opad. Tokenet steg til $70, det højeste niveau siden mandag. Det var højere med mere end 16 % fra det laveste niveau i denne uge.

Sammensat åben rente stiger

Compound, er en udlånsdecentraliseret finansiering (DeFi) protokol, der gør det muligt for folk at låne og låne penge. Det er en stor platform med en samlet værdi låst på over 1,7 millioner ETH, hvilket svarer til over 3 milliarder dollars. Dette gør den til den syvendestørste DeFi-protokol i verden.

COMP-prisen steg, da tokens åbne interesse fortsatte med at stige. Data indsamlet af Coinglass viser, at den åbne interesse sprang til over $170 millioner den 16. juli efter udfaldet af Ripple vs SEC sagen.

Mens åben interesse er trukket tilbage for nylig, svæver den stadig på det højeste niveau i mere end et år. Onsdag steg renten til over 122 millioner dollars. Det meste af denne interesse kommer fra Binance, Bybit, OKX og Kraken.

Åben rente er et vigtigt tal på futuresmarkedet, der viser antallet af futureskontrakter, som deltagere har, som ikke er blevet afviklet. Et højere åbent rentetal ses som værende en positiv ting for et finansielt aktiv.

I mellemtiden er mængden af COMP tokens handlet i de sidste 24 timer steget med mere end 115%. Ifølge CoinMarketCap stod volumen på over 220 millioner dollars. Binance har stadig den største markedsandel i dette og efterfølges af Coinbase, KuCoin og Kraken.

Fed beslutning forude

Andre kryptovalutaer, der har klaret sig godt i de sidste 24 timer, er Theta Network, Maker’s MKR, Dogecoin og Trust Wallet Token. Alle har de set et højere åbent rentetal på futuresmarkedet.

Den næste nøglekatalysator for COMP og andre kryptovalutaer vil være den kommende rentebeslutning fra Federal Reserve. Som jeg skrev her , mener analytikere, at Fed vil hæve renten med 0,25%. Hvis dette sker, vil banken presse disse kurser til det højeste niveau siden 2001.

På en positiv side mener de fleste analytikere, at banken vil signalere, at dette bliver den sidste renteforhøjelse i år. Inflationen er faldet til 3,0 %, mens arbejdsmarkedet er begyndt at aftage. En dueagtig tone fra Fed vil være en positiv ting for Compound og andre kryptovalutaer.