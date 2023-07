US dollar indeks (DXY) prognose forud for Fed rentebeslutningen

Prisen på det amerikanske dollarindeks (DXY) fik et stærkt comeback i sidste uge, selv efter de svage økonomiske tal fra USA. Indekset steg fra denne måneds laveste på $99,57 til det højeste på $101,16.

Fed rentebeslutning

Det amerikanske dollarindeks steg efter de relativt svage økonomiske tal fra USA. I begyndelsen af denne måned viste data, at de amerikanske lønninger uden for landbruget (NFP) steg med 209.000 i juni, mens arbejdsløsheden faldt til 3,6%. Disse tal signalerede, at den økonomiske vækst var ved at aftage.

Yderligere data viste, at det amerikanske forbrugerprisindeks (CPI) faldt fra 4,1 % til 3,0 % i juni. Kerneinflationen faldt til 4,8 % i juni, og der er tegn på, at priserne vil fortsætte med at falde i de kommende måneder.

Boligsektoren er også begyndt at blive forværret. Igangsættelse af boliger og byggetilladelser faldt i juni, mens salget af eksisterende og ventende boliger faldt i løbet af måneden. Detailsalget trak sig tilbage i juni, hvilket signalerede, at forbruget falder.

De vigtigste USD nyheder at se i denne uge vil være den kommende rentebeslutning fra Federal Reserve. De fleste analytikere mener, at Fed vil hæve renten med 0,25 %, da inflationen forbliver over 2,0 %.

Banken vil så signalere, at den vil stoppe renteforhøjelserne i de kommende måneder, da økonomien er ved at aftage.

https://www.youtube.com/watch?v=EWwcHOj8UyU

Den anden vigtige katalysator for det amerikanske dollarindeks vil være den kommende rentebeslutning fra Den Europæiske Centralbank (ECB) og Bank of Japan (BoJ). Økonomer mener, at ECB vil hæve renten med 0,25 %, da den europæiske inflation forbliver højere end 2,0 %.

Bank of Japan vil sandsynligvis ændre sin melodi og justere sit rentekurvekontrolprogram, da landets inflation er over 2%.

US dollar indeks prognose

DXY-diagram af TradingView

4H-diagrammet viser, at DXY-indekset har gjort et stærkt bullish comeback i de seneste par dage. Det har bevæget sig over det psykologiske niveau på $100, det laveste niveau den 14. april. Den har bevæget sig over 23,6 % Fibonacci Retracement-niveauet.

De 25-perioders og 50-perioders glidende gennemsnit har dannet en bullish crossover. Det har dannet et bullish flagmønster. Derfor vil indekset sandsynligvis fortsætte med at stige, da købere målretter 50% Fibonacci retracement point til $102,15.