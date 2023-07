Vekselkursen mellem pundet og australske dollar (GBP/AUD) skred opad onsdag morgen efter de relativt blandede australske inflationstal. Den steg til 1,9137, hvilket var højere end denne uges lave på 1,8932.

Australiens inflationsdata

De vigtigste AUD-nyheder udkom onsdag, efter at landets statistikbureau offentliggjorde de seneste tal for forbrugerinflation. Tallene viste, at Australiens inflation faldt fra 1,4 % i 1. kvartal til 0,8 % i 2. kvartal. Dette fald var lavere end medianestimatet på 1,0 %. Det faldt fra 5,6 % til 5,4 % på årsbasis.

I mellemtiden faldt den nøje overvågede trimmede gennemsnitlige CPI til 5,9 %, mens den vægtede gennemsnitlige CPI faldt til 5,4 %. Disse tal viste, at Australiens inflation var aftagende, omend i et langsommere tempo end forventet. Mangel på lejeboliger var hovedårsagen, da huslejen steg med 6,7 % i kvartalet.

I en erklæring bemærkede kasserer Jim Chalmers, at regeringen arbejdede hårdt på at sænke inflationen. Det var fokuseret på tre vigtige punkter, herunder at have et større budgetoverskud, at yde støtte og fokusere på udbudssidespørgsmål.

Analytikere forventer, at Reserve Bank of Australia (RBA) stadig vil fortsætte med at tackle inflationen i de kommende måneder. Et sandsynligt scenarie er, at banken vil lade renten være uændret på det næste møde efterfulgt af en forhøjelse i den næste måned.

GBP/AUD-prisen reagerer også på den økonomiske situation i Storbritannien. I sin rapport tirsdag sagde IMF, at stærkere forbrug vil hjælpe med at forhindre Storbritannien i at falde ind i en recession. Parret vil næste uge reagere på næste uges Bank of England-beslutning, hvor banken forventes at hæve renten med 0,25%.

GBP/AUD teknisk analyse

Valutakursen mellem pund og AUD drev opad efter de seneste australske inflationstal. Den bevægede sig over den stigende trendlinje vist i sort. Paairen svingede også ved 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit, mens Klinger-oscillatoren pegede opad.

Derfor vil GBP/AUD-prisen sandsynligvis forblive i denne kanal forud for den kommende Bank of England (BoE) beslutning. Hvis dette sker, vil det næste niveau at se på 1,9200. Stop-loss for denne handel vil være på 1,9000.