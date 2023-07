PacWest-aktier hopper 30% på en buyout-aftale på 1,1 milliarder dollar

PacWest Bancorp (NASDAQ: PACW) åbnede 30% op i dag, efter at Bank of California Inc (NYSE: BANC) sagde, at det vil købe kommerciel bankvirksomhed for 1,10 milliarder dollars.

Detaljer om PacWest-Banc of California-fusion

Den samlede aktiefusion vil erstatte hver aktie i PacWest med 0,6569 aktier i Banc of California.

Jared Wolff – administrerende direktør for Banc of California vil fortsætte med at lede det kombinerede selskab, ifølge pressemeddelelsen. Som reaktion på meddelelsen sagde Raymond James-analytiker David Long:

Vi mener, at salget af PacWest giver mening for aktionærerne i betragtning af de mange kampe, banken har stået over for siden bankpanikken i marts.

Når transaktionen er gennemført, vil PacWest operere under Banc of California-banneret. “BANC” er også ved at handle op efter nyhederne her til morgen.

PacWest sluttede sit andet kvartal med et tab på 207 millioner dollars

Aktiemarkedsnyhederne kommer kun få timer efter, at PacWest rapporterede et tab på 207,4 millioner dollars for sit andet finansielle kvartal. Det solgte også långiver-finansiering låneportefølje til Ares Management i sidste måned, som Invezz rapporterede her.

Ifølge pressemeddelelsen vil det fusionerede selskab have 30,5 milliarder dollars i indskud, 25,3 milliarder dollars i lån og aktiver for 36,1 milliarder dollars. Raymond James-analytikeren sagde også i dag:

Aftalen markerer en strukturel transformation for BANC og accelererer dens udvikling med en meget forbedret rentabilitetsprofil, der går ud af 2024.

PacWest og Banc of California vil eje henholdsvis 47% og 34% af det fælles selskab. Yderligere 19% vil hvile hos Centerbridge og Warburg, der fuldt ud har forpligtet $400 millioner i egenkapital til fusionen.