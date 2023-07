Pro siger, at Bitcoin vil ramme $50.000 i år: kunne Chancer tokenet også stige?

Bitcoin er allerede steget omkring 80% for året, men Nexos administrerende direktør er overbevist om, at der stadig er mere plads til opsiden.

Bitcoin kunne nå $50.000 ved årets udgang

I et nyligt interview med CNBC sagde Antoni Trenchev, at det var tænkeligt for verdens største kryptovaluta at ende året mellem $40.000 og $50.000.

Den administrerende direktør for kryptoudlånsfirmaet forventer, at BTC vil rally, når Federal Reserve bekræfter en afslutning på sin stramningscyklus. Det skyldes, at en mild pengepolitik har en tendens til at øge interessen for risikoaktiverede aktiver.

Bemærk, at den samlede inflation kun var en procentdel over Feds mål på 2,0% i juni (læs mere). Det tyder på, at centralbanken nu kan være tættere på et pivot. Det er sandsynligvis grunden til, at andre forventer, herunder professor Carol Alexander, også forventer, at Bitcoin vil ramme 50.000 $ ved udgangen af 2023. Prismålsætningen signalerer yderligere 65% op herfra.

Interessant nok reagerer andre kryptovalutaer typisk positivt på styrke i Bitcoin, da det er klokkevejret. Derfor er det sandsynligt, at kommende platforme som Chancer.com også vil drage fordel, når BTC låser op for dets næste etape.

Chancer kombinerer krypto og væddemål

Chancer er primært en social betting platform – en, der er unik, idet den fusionerer to hurtigt voksende markeder: kryptovaluta og gambling.

Det er bygget på en blockchain og er drevet af det originale $CHANCER token. Brug af BSC0-tokenet er en billet til at skabe og deltage i væddemål på alt og hvad – det være sig det kommende valg eller måske en fodboldkamp, du planlægger at se med dine venner.

Husk, at Chancer er forpligtet til at blive et decentralt netværk. Det betyder, at fællesskabet i sidste ende vil spille en større rolle i beslutningen om dets fremtidige retning. For at du kan praktisere denne ret til at sige fra i kritiske spørgsmål relateret til virksomheden, skal du eje $CHANCER-tokenet.

Ud over de førnævnte brugssager af det indfødte token, der i øjeblikket er i forsalg, er $CHANCER også en investering, og prisen svinger baseret på udbud og efterspørgsel.

Chancer token forsalget oplever stærk efterspørgsel

Chancer har allerede rejst næsten 1,0 millioner dollars ved at sælge sine BSC0-tokens – en indikation af, at efterspørgslen er stærk, hvilket tegner et ret rosenrødt billede af, hvad fremtiden kan byde på.

Det originale token forventes at ramme $0,021 ved udgangen af det nuværende forhåndssalg. Til sammenligning er den i øjeblikket $0,01 værd. Kort sagt forventes $CHANCER at vinde mere end 100% herfra.

Meget ligesom peers, vil kryptotokenet blive listet på bemærkelsesværdige børser, når forsalget er slut. Det plejer at være en meningsfuld katalysator for et digitalt aktiv og hjælper også en hel del i prisstigningen.

At investere i nævnte token er relativt enkelt og er veluddybet på sin hjemmeside her.

NFL-sæsonen vil også hjælpe $CHANCER

Husk, at kryptomarkedet generelt kan drage fordel af flere medvinde, der bevæger sig fremad.

For eksempel ser USA ud til at være på vej til at godkende en Spot Bitcoin ETF i betragtning af, at det mægtige BlackRock Inc har søgt om en. Kapitalforvalteren har en erfaring med ikke at ansøge om en børshandlet fond, før den er næsten helt sikker på, at regulatoren ikke vil stå i vejen for det. På den anden side af Atlanten er Europa klar til også at debutere en Spot Bitcoin ETF ved årets udgang.

Oven i det er der et par katalysatorer, som især kan gavne Chancer.com. Disse inkluderer NFL-sæsonen, der starter om cirka en måned. Sportsligaen vil sandsynligvis resultere i en kraftig stigning i væddemål, og den blockchain-baserede platform kan drage fordel af det i betragtning af, at den ligger lige i hjertet af gambling og digitalt spil.

Det er vigtigt at bemærke her, at gambling og digitalt spil er værd 90 milliarder dollars i 2023 og forventes at vokse med en CAGR på 10% i løbet af de næste mange år – og Chancer som platform og dets originale token som investering vil vinde mere indpas på den førnævnte markedsvækst.

For mere information relateret til det igangværende forsalg, besøg Chancer.com.