Bitcoin (BTC) udsigter, da USA’s BNP stiger til 2,4 % i 2. kvartal

Det førende cryptocurrency- aktiv efter markedsværdi, Bitcoin, viste modstandsdygtighed torsdag, selv med Fed, der gennemførte en renteforhøjelse. I mellemtiden handler den digitale valuta omkring $29.000-området, og den formår ikke at overvinde forhindringen ved $30.000.

Ikke desto mindre mener en ekspert, at Bitcoin kan falde, før de registrerer prisstigninger.

#Bitcoin rejects at the crucial area at $29,700.



Today and tomorrow are more important.



GDP & PCE.



If numbers are fine, we'll blast through $30K, but in order to do that, I wouldn't be surprised by taking the lows. pic.twitter.com/inMw1xEWo8 — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) July 27, 2023

Bitcoins potentielle stigninger

Den kendte kryptoanalytiker Michael van de Poppe tweetede, at Bitcoin afviste værdizonen på $29,7K, målrettet mod niveauer over $30K. Han tilføjede, at USA’s bruttonationalprodukt-rapport kunne være afgørende for udformningen af kryptorummet.

Mens Feds seneste renteforhøjelse har set benchmark-låneomkostningerne stige til 22-års højder, stoler Van de Poppe på, at fine BNP- og PCE-tal kan understøtte Bitcoins bevægelse forbi $30K. Ikke desto mindre kan prisfald dukke op, før kryptoen genvinder sine forventede fordele.

USA’s BNP stiger til 2,4 %

Den seneste rapport viser, at USA’s første Q2 bruttonationalprodukt var 2,4 %, væsentligt højere end konsensusudsigelsen på 1,8 %. Også det seneste tal oversteg Q1’s 2% vækst.

Kryptovalutapriser viste mindre bevægelser i løbet af det seneste døgn. Bitcoin steg 0,57% inden for de sidste 24 timer for at handle til $29.425. Desuden steg BTCs daglige handelsvolumen med 27% for at udforske $13,2B-mærket. Altcoin-markedet ser ud til at følge lignende handlinger, hvor Ethereum steg 0,91% i den tidsramme til $1.874.

Bitcoin-prisen har ikke reageret på stigningen i USA’s BNP-tal. Spillere ville vente på markedets svar under morgendagens US Core Personal Consumption Expenditure (PCE) data. Eksperter forudser et 4,2% YoY PCE-prisindeks.

Mens BNP-dataene var lukrative, forbliver renterne på ATH’er på 5,5 % efter torsdagens Federal Reserve-forhøjelse.

Bitcoin afkobling fra økonomiske begivenheder?

I mellemtiden siger Bitcoins svar på det bedre end forventet BNP, at det førende aktiv muligvis er blevet afkoblet fra begivenheder i det finansielle område. Er det tid til at fokusere på den halverende nedtælling?

Jerome Powell hiked the interest rate again and the US GDP is stronger than expected, but Bitcoin barely moves and doesn't care. I swear to God, it's like Bitcoin decoupled from economic events and data; it's all about that Halving event, frontrunning. — ɅMYWILDΞSTDRΞɅM (@amywildestdream) July 27, 2023

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.