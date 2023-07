Chancer-forsalget krydser $1 mio. efter token prisen stiger til $0,011

Blockchain-baserede væddemål har altid været en drøm, men kan snart blive en realitet med et nyt kryptoprojekt Chancer. Siden lanceringen af et forsalg af det indfødte token $CHANCER den 13. juni 2023, har efterspørgslen været stor. Holdet har rejst over $1 million, hvor værdien af tokenet stiger på hvert trin. Tokenet er i øjeblikket prissat til $0,011, højere end de tidligere $0,01. I næste fase forventes prisen på $CHANCER til $0,012. Tokens kan købes via virksomhedens hjemmeside ved hjælp af ETH, USDT, BNB eller BUSD.

“Dit spil, dine regler, dine odds” – Chancer-løftet

Væddemål kan være en af de mest lukrative og hurtigst voksende sektorer. Statistikker viser, at sportsbetting, en af de mest populære sektorer, vil vokse med 9,50% i dette årti. På trods af denne tendens har investorens position været i periferien.

Chancer ønsker at ændre, hvordan væddemål foregår, og placere investoren i centrum. Med udgangspunkt i sætningen “Dit spil, dine regler, dine odds” vil Chancer lade investorer skabe deres tilpassede P2P-væddemålsmarkeder via sin decentraliserede platform. Investorer kan skabe P2P-væddemålsmarkeder på næsten enhver begivenhed, de kan lide, hvilket øger fleksibiliteten og mulighederne. Det kunne handle om fodbold, vejret, et valgresultat, det kommende maraton og mange flere.

En bruger, der opretter et P2P-marked, kan derefter invitere andre og bestemmer spillets regler og odds. Dette giver brugerne mulighed for at være i kontrol i modsætning til det nuværende system, hvor bookmakerne har det sidste ord.

Udsigten til et fleksibelt betting-økosystem kunne være grunden til, at Chancer har været et spændende og efterspurgt projekt indtil videre.

Chancer er ikke kun en betting platform. Det har en investeringsvinkel, hvor brugere bliver belønnet for at skabe Chancer-markeder. $CHANCER, tokenet til at drive platformen, er også tilgængelig for indsats. Det betyder, at investorer kan generere passive indtægter bortset fra indtjening fra vellykkede væddemål.

Forventes Chancer token prisen at stige i vejret i 2023 og 2024?

Prisen kan være den vigtigste overvejelse for at investere i enhver kryptovaluta. En prisstigning viser en stærk tro på værdien og potentialet af det underliggende projekt.

Chancers langsigtede udsigter afhænger af, hvor meget dets decentraliserede væddemål vokser i popularitet. Tidlige indikationer fra forsalget og betting sektorens statistik viser, at projektet har en realistisk chance for at lykkes. Men er tokenet sat til at slutte stærkt i 2023 eller 2024?

Ser man på projektets køreplan, kan enhver stærk og bæredygtig gevinst i $CHANCER forekomme i 2024. I 2023 kan investorer blive behandlet med prisudsving, når tokenet listes. Prisen kan få momentum efter notering på CEX’er, startende med Uniswap i 3. kvartal. En konservativ prognose er en to- eller trecifret procentvis prisstigning i 2023.

2024 er, når $CHANCER kan begynde at skyrocket, da hovedplatformen lanceres i første kvartal. Det betyder, at CHANCER’s vækst i 2024 vil komme fra platformbrugen frem for spekulation af tokenet, hvilket gør det muligt at stige i værdi over tid. Selvom der ikke er nogen grænse for tokens potentiale i 2024, bør en stigning på over 1.000% ikke udelukkes.

Er det en god idé at investere i $CHANCER i denne uge?

Chancers forsalg finder sted i 12 faser, målrettet $15.000.000. Tokenens værdi stiger på hvert trin og er i øjeblikket i anden fase.

Tidlige investorer har en chance for at købe tokenet til en lav værdiansættelse og køre resten af forsalget. Det betyder også, at tidlige investorer vil maksimere deres indtjening, når tokenets pris begynder at stige på noteringen. Derfor giver investering nu mening for investorer, der ønsker at maksimere afkastet.