Kleros prognose: PNK stiger efter nyt kig på decentraliseret arbitrage

Kleros -kursen steg i vejret i tirsdags, efter at det nye kryptovalutaprojekt Worldcoin (WLD) gik i luften, hvor det indfødte Kleros-token PNK steg til $0,024. Mens de fleste kryptovalutaer handlede lavere eller fladt på dagen, sprang PNK mere end 9%, delvist efter at Ethereum-medstifter Vitalik Buterin nævnte Proof of Humanity og Kleros decentraliserede domstolssystem i sit indlæg om Worldcoin.

I mellemtiden fortsatte Chancer forsalget med at tiltrække flere investorer med det samlede beløb, der hidtil er rejst, kun på $990k.

Vitalik fremhæver Kleros i Worldcoin indlæg

Kleros (PNK) er en decentral arbitrage protokol, der tilbyder en platform til tvistbilæggelse i Web3-økonomien. Projektet blev lanceret i juli 2018 og søger at bygge bro mellem kryptoøkonomien og det juridiske system via et blockchain -baseret værktøj til afgørelse af tvister.

Ud over at fungere som en tillidsløs dommer for sager på dApps, er Kleros en decentral betalingstjeneste. PNK er et ERC20-værktøjstoken, der driver Kleros-økosystemet, hvoraf en del involverer token-indehavere, der bliver nævninge.

Denne unikke blockchain-arkitektur er, hvad Vitalik refererede til, da han talte om problemerne omkring ” bevis for personlighed ” eller det såkaldte ” entydige menneskelige problem.”

Worldcoin (skabt af OpenAI CEO Sam Altman og Tools for Humanity’s Alex Blania) er et af de største bevis på personlighedsprojekter. Som Invezz dækkede, gik projektets mainnet live i mandags. Vitalik siger, at Kleros’ decentrale domstol tilbyder en af mekanismerne til at løse det unikke personspørgsmål. Kleros-prisen ser ud til at være steget efter disse kommentarer.

Kleros prisprognose

Selvom det ikke er en forudsigelsesmarkedsplatform – som Chancer – er Kleros’ design et, der kunne se dApps og ældre finansieringsplatforme drage fordel af billig arbitrage. Dette er ved at udnytte PNK-tokenet, et smart kontraktbaseret escrow-system og orakelopløsninger. PNK bruges til at motivere nævninge og indehavere til styringsformål.

Med hensyn til prisydeevne er tokens rekordhøje rekord $0,38 nået i maj 2021. PNK har handlet lavere siden oktober 2022, faldene faldt sammen med den bredere nedadgående trend på kryptomarkedet.

Altcoinen er i øjeblikket bearish og kan falde igen, hvis profittagningen og et bredere afsætningspres fortsætter. Som sådan kan området omkring $0,026 give det umiddelbare modstandsniveau for altcoinen. $0,020 kunne være det primære supportniveau.

Hvad er Chancer?

Ligesom Kleros bringer Chancer et revolutionært blockchain-baseret system til det traditionelle marked. I sin hvidbog beskriver projektet en peer-to-peer (P2P) væddemålsplatform til Web3. Det betyder, at i modsætning til traditionelle bookmakere og andre spiludbydere tilbyder Chancer et nyt økosystem, hvor spillere har kontrol over de markeder, de skaber, deler og profiterer på.

Et unikt aspekt ved Chancer vil være dens decentralisering og gennemsigtighed, hvor væddemålsproducenter ikke kun kan drage fordel af tilpassede P2P-markeder, men også andre indtjeningsmuligheder i form af staking og styringsbelønninger.

Besøg Chancer.com for at lære mere om dette projekt.

$CHANCER prisprognose

Chancer-platformen er under udvikling og har i øjeblikket sit originale token $CHANCER i forsalg. Som fremhævet forskelligt i løbet af de sidste par dage, bliver $CHANCER-tokens, der tilbydes til investorer under forsalget, hurtigt udsolgt. Interessen for projektet understreges af, hvor hurtigt holdet har formået at rejse næsten 1 million dollars af de målrettede 15 millioner dollars.

Ser vi på $CHANCER-prisen i dag, har vi tokenet på $0,011. Den vil derefter stige til $0,012 i løbet af næste forsalgsfase og fortsætte med at stige på hver anden fase, indtil den rammer $0,021.

Selvom vi ikke kan tilbyde en prisprognose for $CHANCER baseret på dets token-salg og værdiændringer, er det muligt at fremhæve mulige mål, når tokens begynder at handle på børser.

Hvis alt lykkes for Chancer, med markedsforholdene tillader det, kan det første store mål i 2024 være mellem $0,5 og $1.

Intet tyder på, at $CHANCER helt sikkert vil gøre dette, men hvis alle markeder stiger, kan højere niveauer for tokens pris være opnåelige.

Hvilke faktorer kunne påvirke Chancer prisen i 2024?

Mest sandsynligt er en af de faktorer, der kan være massive for Chancers token-pris, potentialet for dets P2P-væddemålsmarked midt i en vækstfremskrivning på 11% for den globale betting branche.

Lanceringen af beta-platformen og testnet til market making, virtuelle væddemål og livestreaming i 4. kvartal kan også være nøglebegivenheder. Mainnet-lancering og udrulning af governance-protokol i 1. kvartal 2024 kan også være en meget ventet udvikling.

Ofte er sådanne milepæle kommet med øget efterspørgsel efter det underliggende utility token på det åbne marked.

En anden trigger kan være den eventuelle notering af tokens på større kryptovalutabørser, som køreplanen viser forventes i 3. kvartal. Markedet for kryptovalutaer er ikke fremmed for tokens, der eksploderer 50x, 100x, når de går live på platforme som Coinbase og Binance – især under et tyremarked.

Langsigtede udsigter for Chancer og disse faktorer til side, er det godt at bemærke, at krypto stadig er et begyndende rum. Et sammenløb af enhver række af modvind kan komme med negative udløsere.