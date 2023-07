Skelsættende krypto lovforslag går videre til Repræsentanternes Hus i USA, mens AltSignals forsalget runder $1,22 millioner

Mens kryptovaluta markederne stort set har været ubeslutsomme i løbet af de sidste par dage med hensyn til prisbevægelser, så er noget, der ikke er gået ubemærket hen, denne uges skelsættende udvikling med hensyn til kryptoregulering i USA.

Efterhånden som branchen bevæger sig mod lovgivningsmæssig klarhed, kan yderligere adoption og investering i sektoren være en velsignelse for AltSignals og andre krypto AI-projekter.

USA på vej til afgørende krypto regler

Den amerikanske sikkerheds- og udvekslingskommission (SEC) og endda Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har ikke været alt for hjælpsomme for kryptosektoren med hensyn til at give regulatorisk klarhed. De grå skyer kan forsvinde, hvis to lovforslag rettet mod kryptoinnovation og stablecoins – som netop har passeret en afgørende fase – fortsætter med at blive den første omfattende kryptoramme for USA.

Som rapporteret i går bestod lovforslaget om finansiel innovation og teknologi for det 21. århundrede, FIT21, House Financial Services Committee-fasen. Næste fase er salen til debat. Det samme gælder lovforslaget om Clarity for Payment Stablecoins Act.

I en kommentar til stablecoin-lovforslaget sagde Patrick McHenry, formand for husudvalget for finansielle tjenesteydelser (republikanere), at der har været “god tro, bipartisan”-samarbejde, men kritiserede Det Hvide Hus’ forsøg på at afspore fremskridt.

Financial Services GOP’s resumé efter torsdagens begivenheder sagde:

“Efter femten måneders samarbejde mellem to parter er denne skelsættende lovgivning et skridt nærmere at blive lov.”

Hvad er AltSignals?

AltSignals er et blockchain-baseret projekt, der skal udnytte kunstig intelligens til at tilbyde decentral adgang til, hvad der kunne være handelsbranchens største handelsværktøjer eller signalplatform. Lanceret i 2017, AltSignals leverer handelssignaler til forskellige markeder og aktiver ved hjælp af sin proprietære algoritme AltAlgo.

Platformens succes inkluderer at udvide sit brugerfællesskab til over 50.000, herunder over 1.500 VIP-medlemmer.

AI’s voksende anvendelse ser AltSignals øje på yderligere innovation ved at integrere et AI-drevet lag kaldet ActualizeAI. Tekniske giganter Microsoft, Meta og Alphabets Google projekterer alle et enormt vækstpotentiale for AI, og AltSignals’ ActualizeAI kunne gribe ind i denne fremtid for at blive go-to-platformen for meget nøjagtige handelssignaler.

Styring af denne platform vil være ASI, et værktøjstoken, der er hjemmehørende i ActualizeAI og et, der giver indehavere adgang til en række fordele. Bortset fra ubegrænset brug af de nye AI-værktøjer, har indehavere af tokenet mulighed for at tjene passiv indkomst fra en innovativ indtægtsdelingsmodel. Også tilgængelig er token staking.

AltSignals-forsalget er live og bliver hurtigt udsolgt. Der er to trin tilbage, før forsalget slutter, hvilket betyder, at køb nu kan være et godt træk for tidlige bagmænd. Hidtil har investorer sat over 1,22 millioner dollars i ASI, hvor forsalget 54% blev udsolgt i fase to.

Gå til AltSignals-webstedet for at lære mere om ActualizeAI. Du kan også deltage i forsalget her.

AltSignals udsigter midt i voksende regulering

Klarhed er bestemt, hvad krypto branchen har brug for for at kunne trives. EU og Storbritannien har for nylig taget store skridt i retning af det med henholdsvis MiCA og FSMA. Men som en førende spiller har USA haltet dårligt med sine jævnaldrende.

Med disse udsigter, der sandsynligvis vil ændre sig hurtigere, end det for nylig er blevet forventet, kan det betyde en større adoption af krypto – inklusive af handlende i hele USA.

Føj det til presset for korrekt AI-regulering, og du har, hvad der kunne være en perfekt kombination for krypto- og kunstig intelligens-innovation, især for projekter, der arbejder inden for fastsatte love for at beskytte investorer. Mens førende kryptovirksomheder sandsynligvis vil være blandt de største modtagere af lovgivningsmæssig klarhed, kan investorer, der er ivrige efter at afdække den næste store ting, se på kommende projekter.

AltSignals, hvis ActualizeAI lanceres i 2024, har potentialet til at blive en af de største kryptohandelssignalplatforme i verden. Massiv trækkraft kan kun være godt for det originale token ASI.