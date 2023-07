AltSignals i fokus, da JPMorgan investerer i TIFIN.AI

JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM) har investeret i et nyt AI-foretagende, der signalerer dens overbevisning om, at kunstig intelligens kan være transformativt til at forme fremtiden for finansielle tjenester.

JPM samarbejder med TIFIN.AI

Copy link to section

I sidste uge annoncerede investeringsbanken en strategisk alliance med TIFIN.AI for at udvikle AI-drevet finansiel teknologi. I en pressemeddelelse sagde dens globale chef for formueforvaltningsrådgivningsløsninger – Ted Dimig:

JPMorgan og TIFINs samarbejde understreger vores fælles tro på, at kunstig intelligens ikke kun vil omforme landskabet for finansielle tjenesteydelser, men fremskynde den næste æra af innovation og effektivitet.

Kunstig intelligens leverede et løft på 200 millioner dollars til bankens omsætning sidste år, og den er fast besluttet på at udnytte AI yderligere for at frigøre 1,0 milliarder dollars i forretningsværdi i år.

Bemærk, at JPMorgan tidligere blev rapporteret at arbejde på en chatbot, der ville trykke på kunstig intelligens for at tilbyde investeringsrådgivning.

At den største amerikanske bank investerer i kunstig intelligens er en tillidserklæring om, at kunstig intelligens faktisk har applikationer inden for det finansielle servicelandskab – og det lover godt for kommende platforme som AltSignals.

AltSignals er et handelsværktøj på steroider

Copy link to section

AltSignals er primært et handelsværktøj, omend med et unikt twist.

Dens flagskibssignaltjeneste, der går af “AltAlgo”, har allerede bygget et loyalt fællesskab bestående af tusindvis af forhandlere på Telegram. Og nu arbejder finansteknologivirksomheden på at integrere kunstig intelligens for yderligere at forbedre nøjagtigheden af sine handelssignaler.

Den kommende AI-drevne tjeneste, som den kalder “ActualizeAI”, forventes at hjælpe med at øge afkastet for handlende yderligere. Det er derfor tænkeligt, at lanceringen af dette nye værktøjssæt vil tiltrække flere brugere.

Vigtigst er det dog, at AltSignals ikke kun er en tjeneste, du bruger til at tjene på de finansielle markeder. Platformen er faktisk en investering i sig selv, da den er drevet af et indfødt $ASI-token.

Ved skrivning er $ASI $0,018 værd i forsalget.

$ASI token oplever solid efterspørgsel

Copy link to section

Det originale token er en investering, da det reagerer på stigende efterspørgsel med prisstigning – og et hurtigt overblik over dets forsalg tyder på, at det ser rigelige mængder af det.

$ASI er i øjeblikket i fase 2 af forsalget, der allerede har rejst over $1,2 millioner. Efterspørgsel fremad vil sandsynligvis ramme nye milepæle, da AltSignals med tiden vil overgå til et fuldt decentraliseret netværk.

Hvad det betyder er, at fællesskabet – også kendt som “dig” – vil have indflydelse på, hvordan platformen udvikler sig og udvikler sig over tid, så længe du ejer $ASI-tokenet. Det vil være som at være aktionær i en virksomhed.

Kort sagt kan det indfødte token stige i pris og giver dig retten til at stemme om spørgsmål, der er afgørende for fremtiden for AltSignals; en tilsyneladende stærk nok kombination til at drive efterspørgslen.

AltSignals ($ASI) prisprognose

Copy link to section

Når forsalget er slut, vil $ASI liste sig på kryptobørser, der har tendens til at give et boost til kryptotokens. Oven i det er AltSignals unikt positioneret til at udnytte hurtig vækst inden for både kunstig intelligens og kryptomarkedet.

Ifølge Statista forventes AI at være et $800 milliarder marked i 2027, og kryptovaluta-relaterede indtægter forventes at vokse med en sammensat årlig hastighed på 14,4% over de næste fire til fem år.

Endelig hævede den amerikanske centralbank for nylig renten med yderligere 25 basispoint, men signalerede, at det kan ende med at blive dens sidste forhøjelse (find mere).

Det er vigtigt, fordi når centralbanken begynder at gå let med pengepolitikken, begynder risikoen på aktiver som kryptovalutaer at se øget tilstrømning. Feds omdrejningspunkt kan derfor også være en katalysator for AltSignals.

Estimater er, at $ASI-tokenet vil nå $0,022 ved udgangen af dets nuværende forsalg – en stigning på omkring 25% herfra. For mere information om AltSignals, besøg projektets hjemmeside her.

Save