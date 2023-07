Er renteforhøjelser overstået? Vurderer, hvad markedet mener

I atten måneder nu har Federal Reserve-møder været et must-see-tv for alle, der investerer på de finansielle markeder. Ændringerne af den altafgørende federal funds-rente, såvel som sproget fra formand Jerome Powells pressekonferencer, har kastet rundt på markedet efter behag.

Efter en stigning fra næsten nul er vi nu et sted, hvor skatkammerbeviser betaler et godt stykke nord for 5 %.

Likviditetsløftet har været voldsomt. S&P 500 kastede 20 % af sin værdi sidste år, det værste år siden 2008. I mellemtiden blev dollaren styrket over for næsten alle større valutaer, da verdens sikre havn-aktiv sugede kapital op, hvor investorer trak sig hurtigt tilbage på risikokurven.

Og alligevel, på trods af undergang og dysterhed, er en recession endnu ikke ramt. Desuden meddelte Fed-formand Jerome Powell på det seneste Fed-møde i sidste uge, at Federal Reserve slet ikke længere forventes at komme en recession, en bemærkelsesværdig afvigelse fra dens tidligere holdning.

Ikke nok med det, men markederne har været sydende hidtil i 2023. Efter det førnævnte tab på 20 % i 2022 er S&P 500 vendt kraftigt tilbage og er nu mindre end 5 % fra det højeste niveau nogensinde, med især store teknologiaktier udskrivning af stærke gevinster.

En stor del af optimismen stammer fra håbet om, at rentestigningerne endelig er ved at være på vej. Dette følger efter, at inflationen er faldet hurtigt i løbet af de sidste to kvartaler, hvor de seneste tal for juni kommer på 3 %, langt under toppen på 9,9 % sidste sommer.

Men hvor sandsynligt er det, at renteforhøjelser er overstået? Og kunne vi overhovedet se rentenedsættelser ? Nå, den bedste måde at analysere dette på er at bakke sandsynligheder underforstået af det fodrede futuresmarked. Ser vi på dette til mødet ved årets udgang (december 2023), ser vi, at der er en 63 % chance for, at kursen er den samme som den nuværende 5,25 %-5,5 %. Selvom dette er det mest sandsynlige resultat, er det langt fra garanteret, og der er stadig en betydelig 27 % chance for, at raterne er 25 bps højere.

Den anden ting, disse sandsynligheder formidler, er, at der er minimal chance for, at der sker rentenedsættelser i år, i det mindste for så vidt angår markedet, med en 7% chance for, at satserne er 25 bps mindre.

Men ser vi ud over en længere tidshorisont, kommer rentenedsættelser stærkt ind i billedet. Ved at vurdere sandsynligheden for futuresmarkedet for mødet i juni 2024, ser vi kun en 10 % chance for, at kurserne er de samme som de nuværende, mens chancen for, at kurserne er højere, er minimale med kun 2 %.

I stedet er rentenedsættelser favoritten. Der er 28 % chance for, at raterne er 25 bps lavere, 35 % (favoritten) for at være 50 bps lavere, 20 % chance for at være 75 bps lavere og endda en 5 % chance for minus 100 bps.

Alt i alt er basisforventningen, at selvom der kan komme en renteforhøjelse mere i år, er vi meget på hjemmebane med hensyn til at stramme rentepolitikken.

Der er dog grund til at være forsigtig midt i denne stemning. Selvom inflationen er faldet kraftigt, er billedet ikke helt så rosenrødt, når først de flygtige elementer af mad og energi er fjernet. Dette er kerneinflationsmålet og bruges typisk som en krykke af Federal Reserve. Som nedenstående diagram viser, har dette kernetal været langt mere klæbrigt end overskriften og forbliver på 4,8%.

Når det er sagt, er billedet uden tvivl lysere end tidligere i år. Overskriftstallet er måske ikke perfekt, men det viser bestemt, at leveomkostningskrisen køler af, selvom det forjættede land på 2 % ikke er nået endnu.

Det virkelige spørgsmål er, hvor meget af alt dette nu er prissat. Selvom Fed ophæver sin recessionsprognose er gode nyheder, og de kvælende rentestigninger ser ud til at være ved at være slut, betyder det ikke, at smerten ikke kan ligge forude. Derudover er det ikke som om markedet pludselig har opdaget alt dette; Inflationen har tikket ned hele året, og aktierne har været stigende som følge heraf – Nasdaqs første halvår var det bedste siden 1983.

Så selvom en grufuld recession er langt mindre sandsynlig, og chancen for en eftertragtet blød landing føles mindre fjern, betyder det ikke nødvendigvis, at priserne vil fortsætte med at stige. Aktier har været rødglødende i flere måneder nu (eller i det mindste har de store teknologivirksomheder været det), og sidste års gode tilbud handles ikke længere til så billige værdiansættelser.

Men uanset hvad, så ser det ud til, at efter 18 måneders renteforhøjelser kan enden endelig nærme sig. Ud over det er det hele i forandring.

