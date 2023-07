Er Shiba Memu den næste meme krypto til at eksplodere i 2023?

Shiba Memu (SHMU), et AI-ledet meme token, der markedsføres som et showoff, skærer en niche for sig. Meme tokenet kommer, mens efterspørgslen efter AI er høj og voksende. Men hvem forbinder sig ikke med den gamle historie om meme kryptovalutaer? Disse er tokens, der kan stige op til 50x på dage. Ved at kombinere AI og blockchain, sigter SHMU på at replikere meme-fortællingen. Men i modsætning til sine forgængere har Shiba Memu flere muligheder. Det kan mere end mennesker kan. Det forklarer måske det hurtigsælgende forsalg, som har rejst 1,28 millioner dollars indtil videre.

Hvordan er Shiba Memu unik?

Shiba Memu er et kryptotoken, der udnytter AI og blockchain for at skabe et selvforsynende marketingkraftcenter. Som sådan kan Shiba Memu skrive sin egen PR og promovere sig selv online. Med en AI-kapacitet forventes Shiba Memu at udføre mere arbejde end 100 marketingbureauer tilsammen. Hvordan er det muligt?

Vi kender allerede kraften i AI. Den kan læse, forudsige og hjælpe med at give mening om komplekse fænomener. Tænk på dette: Når du sover, bliver træt eller forsvinder fra arbejdet, fungerer AI. Den bliver ikke træt. Shiba Memu kan arbejde, mens resten sover, 24/7.

I fremtiden kan Shiba Memu blive mere intelligent og kraftfuld, da den lærer hver gang. Den kan gennemsøge internettet for at finde de bedste ideer inden for markedsføring, kuratere dem og anvende dem til at forbedre sine strategier.

Er Shiba Memu en god investering?

Meme kryptovalutaer er nogle af de mest populære på grund af deres evne til at stige med supernormale niveauer. Meme investorerne høster stort ved disse eksponentielle prisstigninger.

I år er de fleste traditionelle meme tokens som Dogecoin og Shiba Inu dæmpet på et bjørnemarked. Som følge heraf har investorerne henvendt sig til nye aktører med et betydeligt potentiale. Det har virket.

Tokens som PEPE, der debuterede senere i år, steg med tusindcifrede procenter. Tidlige investorer har høstet stort, når disse kursmomentum begynder eller fortsætter.

Shiba Memu er en betydelig mulighedstegn, givet dens unikke AI-vinkel. Dets potentiale nu og i fremtiden er således robust. Denne investeringsafhandling betragter tokenet som ideelt for de investorer, der ser på meme kryptovalutaer med en ny brugssag.

En bekymring for meme investeringer er aktivernes manglende evne til at opretholde gevinster, da de er drevet af hype. Shiba Memu behøver ikke hype for at nå sit mål. Det kan gøre dette uafhængigt og udforske flere use cases ved hjælp af AI. Det betyder, at værdien kan være bæredygtig på lang sigt.

Men også at investere i krypto behøver ikke at være kedeligt. Shiba Memu-brugere kan interagere med robot-AI, stille spørgsmål til den og få opdateringer om, hvad der er hot, trending eller nyt. Efterhånden som projektet vokser, får brugeren også gavn af informationsadgang. Dette er afgørende for at forstå verden af blockchain, krypto og AI.

Vil Shiba Memu eksplodere i 2023, 2024?

Shiba Memus forsalg finder sted om kun otte uger. Efter 8 uger starter projektudviklingen.

Shiba Memu vil dog begynde at notere sig på centraliserede børser i tredje kvartal af 2024. Der kan forventes store kursbevægelser derfra. Fra historien om prisbevægelser på meme tokens kan der forventes en stigning på 10x og op til 50x.

Skal du købe Shiba Memu i denne uge?

For Shiba Memu-elskere er det bedre at købe i dag end i morgen. Tokenets pris stiger hver dag kl. 18.00 GMT. Så for hver dag, der går, så betaler investorerne en højere pris for at få tokens i forsalg.

Tokenet vil være værdsat til $0,0244 på det tidspunkt, hvor forsalget slutter. Dette vil være det dobbelte af prisen på $0,011125, når forsalget starter. At købe nu er en unik mulighed for at erhverve tokenet, før dets værdi stiger.

