Investorer vender sig mod Shiba Memu, da de bedste meme mønter falder

Ifølge data på Coinmarketcap startede de bedste meme mønter ugen på en lav tone. Deres markedsværdi er faldet med 1,09%, mens handelsvolumen faldt med 17,23%. Men mens de ellers populære mønter får et hit, stjæler en ny rival, Shiba Memu (SHMU) showet med dets igangværende forsalg.

Shiba Memu forsalget, der startede for et par uger siden, har solgt 48.468.572, hvilket viser den stigende interesse for projektet blandt kryptoinvestorer.

Populære meme mønter mister deres appel

Bortset fra Dogecoin (DOGE), som på det seneste har kørt på spekulationer om X-platformen (tidligere Twitter), der introducerer kryptobetalinger og specifikt tillader DOGE-betalinger, har resten af de populære meme mønter været langsom. PEPE, for eksempel, er faldet med 6 % i de seneste syv dage og fortsætter sit fald i dag med et fald på 3 %.

Krypto-investorer ser ud til at bevæge sig i retning af nye meme tokens, da trenden med nye projekter hurtigt stiger i popularitet, hvilket giver mere afkast på investeringer sammenlignet med allerede populære projekter. Ifølge data på Coinmarketcap er de bedste meme mønt vindere stort set nye projekter.

For eksempel har BALD, Vita Inu (VINU), INU og KEKE alle registreret over 30 % prisstigninger i løbet af de sidste syv dage. Især BALD er steget 53% i løbet af de seneste 24 timer.

Dogecoin og Shiba Inu er derimod kun steget 6% og 9% i de sidste syv dage, og priserne er allerede begyndt at falde.

Hvorfor strømmer investorer til Shiba Memu?

Udover at være et meme token, der konkurrerer med folk som Shiba Inu (SHIB) og Dogecoin (DOGE), er Shiba Memu en revolutionerende kryptovaluta, der kombinerer kunstig intelligens (AI) og blockchain-teknologi for at skabe et ustoppeligt, helt selvforsynende marketingkraftcenter. Hypen omkring AI præsenterer specifikt en fantastisk investeringsmulighed for kryptoinvestorer, der ønsker at tjene stort på branchen.

Shiba Memu sigter mod at generere mere indhold end en tabloidavis. Det betyder, at man skal tilføre gazillioner af bidder af data i pressemeddelelser og markedsføringsmateriale. Indholdet vil blive offentliggjort overalt på fora og sociale medier.

Det AI-drevne kryptoprojekt vil også overvåge og analysere ydeevnen af sin egen marketingindsats, justere strategier for at optimere resultater som en side ud af Art of War. Dens AI-teknologi gør det muligt for den at interagere med brugerne direkte gennem et robot-dashboard, der giver brugerne mulighed for at interagere med AI’en, give feedback, komme med forslag og endda stille spørgsmål.

Ud over teknologien er værdien af SHMU-tokenet steget med få timers mellemrum gennem forsalget. På pressetidspunktet gik en SHMU til 0,016975 USDT, men forventes at stige til 0,017200 USDT i løbet af de næste 5 timer. For at deltage i forsalget, klik her.

