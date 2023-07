SoFi-aktien hopper 20% på forhøjede udsigter

SoFi Technologies Inc (NASDAQ: SOFI) er steget 20 % her til morgen efter at have rapporteret markedsbaserede resultater for sit andet regnskabskvartal.

SoFi hævede sin helårsvejledning

Investorer jubler også over den hævede guidance. Den finansielle teknologivirksomhed forudser nu op til $343 millioner i justeret EBITDA i år. I indtjeningspressemeddelelsen sagde administrerende direktør Anthony Noto:

Vores rekordantal af medlemstilføjelser og stærke momentum i produkt- og krydskøbstilføjelser, sammen med forbedring af driftseffektiviteten, afspejler fordelene ved vores brede produktsuite og unikke FSPL-strategi.

Det Nasdaq-noterede firma tilføjede over 584.000 nye medlemmer i sit nyligt afsluttede kvartal og 847.000 nye produkter.

SoFi-aktien er nu steget hele 150 % i forhold til starten af året.

SoFi Q2 finansielle højdepunkter

Nettotab udskrevet til 58 millioner dollars mod 106 millioner dollars året før

Tab pr. aktie faldt også væsentligt fra 12 cent til 6 cent

Omsætningen steg 37% på årsbasis til 498 millioner dollars

FactSet-konsensus var et tab på 7 cents på $486 millioner i omsætning

Indlån steg med 2,7 milliarder dollars til at nå 12,7 milliarder dollars i alt

Hvad var ellers bemærkelsesværdigt?

Også en positiv i sin indtjening rapport i dag var hele lån salg, der indbragte $340 millioner. Ifølge Michael Perito – en KBW-analytiker:

Mens aktien er tæt på tekniske højder, præsenterer den øgede guidance og stærke marginer (især i segmentet for finansielle tjenesteydelser) en klarere vej mod rentabilitet ved årets udgang.

Privatlån, studielån og boliglån steg henholdsvis 27 %, fald 1 % og fald 27 %.

Wall Street har i øjeblikket en konsensus “hold”-rating på SoFi-aktier.

