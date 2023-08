Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ: AMD) handler op i after-hours, selvom dets indtægtsguidning for indeværende kvartal kom en anelse under Steets estimater tirsdag.

Hvorfor er AMD-lageret op på længere tid?

Interessant nok slog chipproducenten heller ikke forventningerne med en meningsfuld margin i sit andet kvartal.

Alligevel virker aktionærerne tilfredse, primært fordi CEO Lisa Su kom med positive kommentarer til virksomhedens AI-push. I pressemeddelelsen sagde hun:

Vores AI-engagement steg mere end syv gange i Q2. Vi gjorde store fremskridt med at nå vigtige hardware- og softwaremilepæle for at imødegå den voksende kundetiltrækning til vores datacenter AI-løsninger.

Hun forventer, at AI-chips i datacentre vil være et marked for $150 milliarder i 2027. Su bekræftede også, at AMDs højtydende MI300-accelerator til kunstig intelligens-fokuserede opgaver (læs mere) er på vej til at blive lanceret i sidste kvartal af dette år.

Vigtige ting fra AMD’s Q2 indtjeningsrapport

Nettoindkomst udskrevet til 27 millioner dollars mod 447 millioner dollars året før

Indtjening pr. aktie faldt også fra 27 cent til kun 2 cent

Justeret EPS kom ind på 58 cents ifølge indtjeningspressemeddelelsen

Omsætningen steg med 18% på årsbasis til 5,36 milliarder dollars

FactSet-konsensus var 57 cents en andel på 5,3 milliarder dollars i omsætning

Bloomberg-ekspert deler hans syn på AMD

AMD noterede sig et 11% årligt fald i sin datacenter-omsætning i andet kvartal. Alligevel sagde Kunjan Sobhani fra Bloomberg Intelligence i dag:

AI er domineret af NVIDIA. På kort sigt er det bedst positionerede selskab til at komme ind som et andet alternativ AMD. Så for dem kan selv det at få et lille stykke af kagen betyde betydelige fordele.

Andre bemærkelsesværdige tal i indtjeningsrapporten inkluderer et fald på 4,0 % i spilleindtægter og et agiterende 54 % hit for pc-forretningen. Ifølge Bloombergs Sobhani, dog:

H2 er typisk en sæsonmæssig stærk periode for pc’er. [Plus] AMD forventer at rampe to af deres seneste [datacenter]-produkter, og i betragtning af de seneste aktiegevinster forventer vi en sekventiel H2-genopretning.

Wall Street har i øjeblikket en konsensus “overvægtig” rating på AMD-aktier, der allerede er næsten fordoblet i år.

