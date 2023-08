DXY-indeks: Vil den amerikanske dollars comeback fortsætte i august?

Det amerikanske dollarindeks (DXY) opsving fortsatte, da investorerne reflekterede over sidste uges rentebeslutninger fra Federal Reserve, Den Europæiske Centralbank (ECB) og Bank of Japan (BoJ). Indekset sprang til $102, det højeste niveau siden 10. juli. Den er steget med mere end 2,47 % fra det laveste punkt i juli.

Rentebeslutninger

DXY-indekset fortsatte med at stige, efter at Federal Reserve afgav sin rentebeslutning i juli. Som det var almindeligt forventet, besluttede banken at hæve renten med 0,25 %, hvilket skubbede dem til det højeste niveau i mere end to årtier.

Analytikere er splittet mellem, hvad de kan forvente i de kommende måneder. Nogle analytikere mener, at Fed nu vil holde pause resten af året, da inflationen falder hurtigere end forventet. Andre forventer, at banken vil fortsætte med at hæve, da kerneinflationen forbliver højere end 2 %-intervallet.

Fed embedsmænd er også usikre på, hvad de kan forvente. I en erklæring mandag sagde Chicago Feds præsident Austan Goolsbee, at han stadig var i tvivl om, hvad han skulle gøre i de næste møder. I stedet lovede han at være dataafhængig, når han træffer afgørelsen.

Det amerikanske dollarindeks reagerede også på ECB-beslutningen. Ligesom Fed besluttede banken at hæve renten med 0,25 pct. Det signalerede så, at det vil holde pause et stykke tid for at vurdere inflationstendenserne. Mandag viste data, at den europæiske økonomi voksede moderat i andet kvartal.

Den vigtigste drivkraft for DXY-indekset var Bank of Japans (BoJ) beslutning. Som jeg skrev her , besluttede banken at justere sit rentekurvekontrolprogram.

Ser fremad, de næste vigtige USD-nyheder vil være de kommende amerikanske non-farm payrolls (NFP) data planlagt til fredag. Økonomer forventer, at disse tal viser, at økonomien tilføjede over 200.000 job i juli, da arbejdsløsheden forblev på 3,6 %.

US dollar indeks prognose

DXY-diagram af TradingView

Firetimersdiagrammet viser, at DXY-indekset har været i et stærkt comeback i de seneste par uger. Undervejs har parret krydset det vigtige modstandsniveau på $101,91, det laveste punkt den 22. juni.

Det amerikanske dollarindeks har bevæget sig over 25-perioders og 50-perioders glidende gennemsnit, mens Relative Strength Index (RSI) har bevæget sig lidt under det overkøbte niveau. Det nærmer sig 50% Fibonacci retracement niveau.

Derfor er udsigterne for US-dollar-indekset bullish, og det næste niveau at se er ved 50% retracement på $102,20.

