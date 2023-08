Arm overvejer angiveligt en amerikansk børsnotering i september

Arm Ltd. overvejer angiveligt en amerikansk børsnotering i september for at udnytte den stigende interesse for kunstig intelligens.

Arm sigter mod en værdiansættelse på op til 70 milliarder dollars

Anonyme kilder fortalte Bloomberg i dag, at chipgiganten ønsker at rejse op til 10 milliarder dollars via en børsintroduktion (IPO).

Den planlægger at spille AI-kortet og målsætte en værdiansættelse på hele $60 milliarder til $70 milliarder, tilføjede de. Ifølge Bob O’Donnel – præsidenten for TECHnalysis Research:

Arm har haft en enormt vigtig, men bag kulisserne og ikke særlig godt forstået rolle i meget lang tid. Der er denne øgede bevidsthed nu om, hvad Arm gør og den rolle, den spiller.

Hvis det lykkes det Softbank-støttede selskab at opnå denne værdiansættelse, vil det være den største teknologibørsnotering siden Meta Platforms i 2012.

Arm rapporterede for nylig om rekordårlig omsætning

Bemærk, at Amazon Web Services allerede er begyndt at bruge armbaserede chips, som den finder mere effektive, ifølge Bloomberg-rapporten onsdag.

Aktiemarkedsnyhederne ankommer omkring en måned efter, at Nvidia blev rapporteret i samtaler med SoftBank om at blive en ankerinvestor i Arm, da det debuterer på Nasdaq – et år efter, at det var nødt til at opsige planerne om fuldstændig opkøb af det britiske firma på grund af regulatoriske udfordringer.

I maj sagde Arm Ltd., at dens årlige omsætning steg med 5,7 % til rekordhøje 2,8 milliarder USD. Den nylige beslutning om ikke at blive børsnoteret i London havde rejst spørgsmål om Storbritannien som en børsnoteringsdestination. På det tidspunkt havde Hussein Kanji fra Hoxton Ventures fortalt CNBC:

Det er ikke børsen, det er folkene, der handler på børsen. Jeg tror, de leder efter udbyttegivende aktier, ikke efter aktier med høj vækst.

