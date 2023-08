Tethers markedsværdi rammer alle tiders højde, den store ironi ved DeFi

På trods af et stærkt tilbageslag hidtil i år, er størstedelen af kryptovalutaer langt under deres toppe fra hysteriet på det pandemiske tyremarked i 2021. Der er dog en bemærkelsesværdig undtagelse: Tether.

Den kontroversielle stablecoins markedsværdi er nu på et rekordhøjt niveau, blot 84 milliarder dollars. Det kommer bemærkelsesværdigt, da kapital er strømmet ud af kryptoområdet – i det sidste år er den samlede stablecoin-markedsværdi faldet med 18 %, mens Tethers er steget med 26 %.

Hvis du trykker på “play timeline” på nedenstående diagram, står Tethers vækst i det sidste år i skarp kontrast til banen for alle de andre store stablecoins, som er gået solidt sydpå.

Hvis vi nu præsenterer ovenstående diagram i statisk form og vurderer markedsandele frem for markedsværdi, er der et par bemærkelsesværdige datoer. Den første er maj 2022, hvor Terra-økosystemets død spiralerede til nul og trak sin stabile mønt på $18 milliarder med sig.

Men selvom dette gav et lille skub til Tether, blev det også kortvarigt afkoblet på det tidspunkt, og derfor var den rigtige vinder USD Coin, som hurtigt sprang fra en markedsandel på 25 % til 33 %.

Det er dog i virkeligheden 2023, der har set Tether blive virkelig dominerende og steget fra en markedsandel på 48 % i starten af året til sin nuværende position på 67 %. Det næste diagram viser det som outlier med alle andre større stablecoins.

Hvorfor vinder Tether markedsandele?

Der er tre hovedfaktorer til dette. Den første er regulering, specifikt omkring Binance-mærket BUSD stablecoin. Paxos, den New York-baserede udsteder, meddelte i februar, at den ikke længere ville præge nye tokens af stablecoin, hvilket betyder, at dens markedsværdi gradvist vil falde ned mod nul (i skrivende stund har den stadig en markedsandel på 2,9 % med en markedsværdi på 3,7 milliarder dollars, men dette bør fortsætte med at falde).

Tether er baseret uden for USA, og derfor er bekymring over dens status med hensyn til amerikanske værdipapirlove ikke et problem.

Den anden faktor tjente til at hæmme en anden af Tethers rivaler, USD Coin, som også skal bekymre sig om amerikansk værdipapirlovgivning, der er baseret i Gary Genslers ansvarsområde. Men derudover var der et synligt fald i den Coinbase-støttede stablecoins markedsværdi i marts, hvor Tether sugede kapitalen op på flugt fra USDC. Dette skyldtes bankkrisen, hvor den afslørede, at USDC delvist var støttet af kontante reserver i den faldne Silicon Valley Bank.

Midt i panikken bekræftede Circle, at 8,8 % af reserverne, der understøttede USDC, blev holdt i SVB. Mens det senere blev bekræftet, at indskydere ville blive gjort hele, havde USDC i mellemtiden depeged til 88 cents, og mens det straks tog sin $1-peg tilbage efter garantien blev bekræftet, har det ikke siden genvundet tabet i markedsandel.

Tethers dominans er derfor vokset, ironisk nok set som “sikker” midt i kaosset, på trods af bekymringen over, at Tethers reserver muligvis er et af de længste og mest diskuterede emner inden for krypto.

Dette fører os til vores tredje faktor: Det er nok rimeligt at sige, at markedet er lidt roligere med hensyn til reservesituationen bag Tether. Selskabet har gjort en indsats for at øge sin gennemsigtighed og har ifølge regnskabsrapporter reduceret sin eksponering mod indskudsbeviser og kommercielle papirer.

Størstedelen af dets reserver ligger nu i skatkammerbeviser, uden tvivl hjulpet af de kraftige udbytte, med renter nu nord for 5 %. Faktisk meddelte Tether i denne uge, at det tjente over $1 milliard i driftsoverskud i andet kvartal af 2023, hvor dets aktiver steg 5,7% til $86,5 milliarder, mod $83,8 milliarder USDT-tokens i omløb. Fortjenesten blev ledet af skatkammerbeviser, hvor firmaet havde 72,5 milliarder dollars af sine 86,5 milliarder dollars i de amerikanske statsgaranterede instrumenter.

Det er dog vigtigt at fastslå, at disse reserve-“attestationer” ikke er det samme som fuldstændige finansielle revisioner, og der er fortsat bekymring i nogle kredse. I forhold til den traditionelle finanssektor og den almindelige gennemsigtighed, blegner Tether bestemt dårligt i sammenligning og skal gøre mere. Men markedet som helhed er helt sikkert blevet blødere på sin opfattelse af situationen – bevist i den enorme vækst af stablecoin, især på et tidspunkt, hvor den samlede stablecoin markedsværdi er faldet.

Bruddet i mønsteret i det seneste år er bemærkelsesværdigt og kan ses gennem en alternativ vinkel i det næste diagram, når markedsværdien for Tether sammenlignes med Bitcoins. Historisk set har duoen bevæget sig stramt, da Bitcoin er en klokke for et rum som helhed, og jo mere efterspørgsel efter Bitcoin, jo mere efterspørgsel er der efter Tether.

Men mens Bitcoin forbliver 58 % fra sit rekordhøje niveau, er Tether steget tilbage til sit højdepunkt – og har udslettet faldet på bjørnemarkedet fuldstændigt.

Hvad betyder det for krypto?

Vi nævnte bekymringen omkring Tethers reserver ovenfor, og det er derfor ikke overraskende, at mange ikke er begejstrede for, at stablecoinen har så stort et tag i markedet. Uden tvivl, hvis der skulle ske noget med Tether, ville rummet blive fuldstændig hærget. Det er hovedkilden til likviditet på alle handelspar, DeFi er afhængig af det, og det er livsnerven, der understøtter hele økosystemet.

Selvom situationen omkring Tether er blevet godt dækket, og vi ikke vil dykke ned i den igen her (og som vi nævnte ovenfor, ser det i det mindste ud til at gå i den rigtige retning), er der stadig andre stridspunkter. Det ironiske ved alt dette er, at i et rum, der er bygget på decentraliseringens søjle, er så meget afhængig af én meget centraliseret virksomhed.

DeFi har fået sit navn fra decentraliseret finans, men det er ikke andet end en forkert betegnelse, mens så meget af systemet er understøttet af Tether (for ikke at nævne, USD Coin er også centraliseret, den næststørste konkurrent). Selvom alt er godt med Tether (og for at være klar, er der ingen beviser for det modsatte), forbliver det et centralt fejlpunkt, og DeFi vil aldrig blive decentraliseret, så længe det er bygget på USDT.

Så igen ville dette ikke være et problem, hvis Tether var fuldt reguleret og gennemsigtigt, hvilket det ser ud til at være på vej mod (selvom langsomt). Det ville sandsynligvis løse alle problemer, fordi der bestemt ikke er noget problem med tokenens funktionalitet: det gør præcis, hvad det siger på dåsen, og inden for et DeFi-rum, der er langt mere centraliseret, end mange er klar over af forskellige årsager, føles det ikke. som et spørgsmål om, at Tether er centraliseret – det er blot det faktum, at tilliden bag den centraliserede institution ikke kan garanteres.

Uden at blive for filosofisk, vil nogle måske hævde, at det er umuligt nogensinde at opnå det niveau af tillid i en centraliseret virksomhed. Det er faktisk de gløder, hvoraf kryptovaluta-rummet blev født, og en diskussion for en anden dag.

Men det er klart. Ser man på tallene, har markedsværdien og markedsandelen kun gået i én retning for Tether: op. Tiden vil vise, om det fortsætter, men lige nu er dens dominans svimlende.

