US Dollar Index (DXY) prognose forud for juli 2023 NFP-rapporten

I dag er det den første fredag i måneden, hvilket betyder, at rapporten for ikke-gårdsløn (NFP) for juli skal foreligge. Rapporten viser ændringen i antallet af arbejdere i den amerikanske økonomi og ses som en indikator, der bevæger de finansielle markeder mest.

Som sådan er de finansielle markeder meget langsomme forud for NFP-udgivelsen. Fordi ingen ønsker at tage en chance før rapporten, foretrækker de fleste handlende og investorer at vente på, at rapporten bliver frigivet og derefter reagere.

Rapporten er vigtig på grund af ændringen i antallet af arbejdere, og fordi den indeholder alle slags data, såsom arbejdsløshedsprocenten, den gennemsnitlige timeløn og arbejdsdeltagelsesprocenten.

Da den amerikanske økonomi er den største i verden, overvåges ændringerne på arbejdsmarkedet nøje af alle, fordi Federal Reserve kan ændre sin pengepolitik baseret på udviklingen på arbejdsmarkedet.

Også den amerikanske dollars volatilitet stiger dramatisk i løbet af NFP-dagen, hvilket bringer muligheder og udfordringer til valutahandlere. US Dollar Index (DXY) er en måde at spore dollaren på, da den afspejler dollarens relative styrke.

Hvad er US Dollar Index?

US Dollar Index hjælper med at fortolke dollarens værdi i forhold til en kurv af andre valutaer. Indført i 1973 af Federal Reserve, er det blevet beregnet og vedligeholdt af Intercontinental Exchange (ICE) siden 1985.

Indledningsvis omfattede indekset 10 valutaer, men i 1999, efter indførelsen af euroen, blev antallet af valutaer reduceret. Seks valutaer er i øjeblikket en del af US Dollar Index: EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF. Euroen har den største vægt i US Dollar Index’s beregning med 57,6 %, efterfulgt af den japanske yen med 13,6 %.

Indekset nåede den højeste værdi i 1985 (163,83) og den laveste i 2008 (71,58). Da den blev introduceret, var startværdien 100.

Hvad er forventningerne til NFP-rapporten fra juli?

Økonomer forventer, at den amerikanske økonomi vil tilføje 205.000 nye job i juli, efter en stigning på 209.000 en måned tidligere. Desuden forventes arbejdsløsheden at forblive stabil på 3,6 %.

Skævheden er dog, at rapporten vil vise et mere robust arbejdsmarked.

To dage tidligere, onsdag, viste den amerikanske private beskæftigelse for juli, at private arbejdsgivere tilføjede 324.000 nye job, hvor fritids- og gæstfrihedssektorer driver væksten.

US Dollar Index prisprognose

Indekset fandt støtte på 100-niveauet efter et stabilt fald siden dets seneste top i anden halvdel af sidste år. Interessant nok dannede indekset et muligt vendingsmønster på vej ned fra sidste års højder – en faldende kile.

DXY chart by TradingView

Faldende kiler afspejler vendingsforhold. Når den øverste kant af mønsteret er brudt, rejser markedet normalt mindst halvdelen af afstanden af hele mønsteret uden at lave en ny lavere lav.

Derfor er skævheden forud for NFP-rapporten fra juli bullish på dollaren. Hvis DXY lukker ugen over den øvre kant af mønsteret, bør den fortsætte med at stige i de følgende uger.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.