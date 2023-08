USD/INR-prognose: Salg af indiske rupees står over for en sidste forhindring

USD/INR- kursen sidder på et vigtigt modstandsniveau. Parret handlede til 82,74 i fredags, et par point under det afgørende modstandsniveau på 83, hvor det ikke har været i stand til at rykke op over de seneste par måneder.

US dollar indeks styrke

Copy link to section

USD til INR-kursen har holdt sig ganske godt i denne uge, hjulpet af det superladede amerikanske dollarindeks (DXY). DXY-indekset er steget til over $102,8, et stærkt opsving efter det faldt til $99,8 i juli.

Den fortsatte med at stige i denne uge, da investorerne omfavnede en risiko-på-stemning, efter at Fitch besluttede at nedgradere USA’s triple A-rating. Som jeg skrev her , sagde virksomheden, at USA stod over for en hård periode, da dets gæld steg. Som et resultat faldt amerikanske aktier i denne uge, hvor Nasdaq 100 og Dow Jones faldt i tre dage i træk.

USD/INR-parret steg også, efter at Federal Reserve hævede renten med yderligere 0,25 % i sidste uge. Det flyttede satserne til mellem 5,25 % og 5,50 %, det højeste niveau i mere end 22 år.

Fed sagde, at den vil bevare sin dataafhængighed, når den træffer sine næste rentebeslutninger. Derfor vil analytikere fokusere på de kommende amerikanske non-farm payrolls (NFP) data, der er planlagt på fredag.

Økonomer forventer, at dataene viser, at økonomien tilføjede 200.000 job i juli efter at have tilføjet over 218.000 job i den foregående måned. De forventer også, at tallene vil afsløre, at arbejdsløsheden forblev på 3,6 %, mens den gennemsnitlige timeløn faldt til 4,2 %.

Stærke amerikanske jobtal vil være positive for USD/INR-kursen, da det vil betyde, at Fed vil levere endnu en renteforhøjelse. På den anden side forventes Reserve Bank of India (RBI) at holde sine renter stabile i år.

USD/INR teknisk analyse

Copy link to section

Save

Det daglige diagram viser, at USDINR-parret har været i et stramt interval siden oktober sidste år. I denne periode har parret ikke kunnet bevæge sig over nøglemodstandsniveauet på 83. Som et resultat bevægede firmaet sig over den stigende trendlinje vist med blåt.

Parret har bevæget sig over de 25-dages og 50-dages eksponentielle glidende gennemsnit, mens Relative Strength Index (RSI) er drevet opad. Derfor vil USD/INR-parret forblive i dette interval i de næste par uger. Et stærkt bullish breakout vil blive bekræftet, hvis parret bevæger sig over nøglemodstandspunktet ved 83,01.

Save