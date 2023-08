Var Fitch Ratings ret til at nedgradere USA’s triple-A rating?

Fitch, ratingbureauet ejet af Hearst, kom med en vigtig meddelelse, som vil få stor indflydelse på finanssektoren. Virksomheden, en af de tre store, besluttede at sænke Amerikas kreditvurdering fra AAA til AA+. Andre bureauer som Moody’s og S&P Global har fastholdt deres stærke ratings.

Fitch nedgraderer USA

I sin erklæring advarede Fitch Ratings om, at den amerikanske økonomi var i fare, da den offentlige gæld og underskud sprang til rekordhøje. Ratingnedjusteringen kom mindre end to måneder efter, at USA med nød og næppe undgik en standard, da regeringen løb tør for kontanter.

USA undgik en misligholdelse, efter at lovgivere vedtog en aftale om at suspendere gældsloftet i to år. Siden aftalen blev vedtaget, har USA allerede lånt over en billion, hvilket bringer gælden op på over 32 billioner dollars.

Beslutningen om at nedgradere USA havde blandede reaktioner, hvor minister Janet Yellen sprængte skridtet. På samme måde sagde Larry Summers, der ledede finansministeriet under Obama og nøjagtigt forudsagde inflation under pandemien:

“USA står over for alvorlige langsigtede finanspolitiske udfordringer. Men beslutningen fra et kreditvurderingsbureau i dag, da økonomien ser stærkere ud end forventet, om at nedgradere USA er bizar og uduelig.”

Havde Fitch ret i at nedgradere USA?

Jeg mener, at Fitch havde ret i at nedgradere USA, hvilket vil føre til højere låneomkostninger på kreditmarkedet.

For det første, som jeg skrev her , stiger landets offentlige gæld med et hidtil uset tempo. Data viser, at USA har over 32 billioner dollars i gæld, en betydelig stigning fra for få år siden. For eksempel havde landet 13 billioner dollars i gæld i 2010. Det betyder, at det har lånt over 20 billioner dollars på tre år.

I denne situation ville det give mening, hvis USA sænkede sin gældsbyrde. Desværre tyder alt på, at budgetunderskuddet vil fortsætte i de kommende år. Fitch anslår, at underskuddet vil være 6,6 % af BNP i 2024 og 6,9 % i 2025. Derfor, som jeg skrev i min artikel om guld , vil den amerikanske gæld stige til over 52 billioner dollars i 2033.

For det andet vil USA kæmpe for at betale sin gæld tilbage, hvis renten forbliver så høj. USA forventes at bruge over 1 billion dollar i tilbagebetaling af gæld i år. Dette er et betydeligt beløb, da regeringen indsamler mindre end 5 billioner dollars i skat. Husk på, at socialsikringsmidler forventes at løbe tør i 2034. I sin rapport sagde Fitch:

“I løbet af det næste årti vil højere renter og den stigende gældsbeholdning øge rentebyrden, mens en aldrende befolkning og stigende sundhedsudgifter vil øge udgifterne til de ældre fraværende finanspolitiske reformer.”

Endelig er USA uvillige til at gøre det rigtige for at reducere den offentlige gæld. I dette tilfælde ville det rigtige være at reducere udgifterne og øge indtægterne ved at hæve skatterne. Regeringen, under både republikanere og demokrater, er uvillige til at skære i udgifterne.

For eksempel er militærudgifter, som har fejlet revisioner gennem årene, sat til at krydse 1 billion dollars i det næste årti. Den er nu på over 800 milliarder dollars.

Derfor mener jeg, at Fitch havde ret i at nedgradere USA fra Triple A til Double A+ på grund af landets finanspolitiske uansvarlighed.

