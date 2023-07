Sagen på $52 billioner til at købe guld og SPDR Gold Trust ETF(GLD)

Guldprisen har bevæget sig sidelæns i de seneste par dage, da investorer vurderer virkningen af sidste uges Federal Reserve-beslutning og den faldende amerikanske forbrugerinflation. Det ædle metall blev handlet til $1.957 mandag, ~6% under det højeste niveau i år. På samme måde svæver SPDR Gold Trust ETF (GLD) under sit rekordhøje niveau.

Etuiet til guld

Guld er det mest ædle metal i verden. Det ejes af mange udviklede og emerging markets centralbanker som USA, Storbritannien, Tyrkiet og Kina. I modsætning til andre metaller som kobber, jernmalm og lithium har guld ikke et større industrielt formål.

I stedet ses guld som både en valuta eller en forsikring mod riks. Det ses også som et alternativ til den amerikanske dollar og en sikring mod inflation. Og i denne henseende har guld klaret sig bedre end dollaren. Mens guldprisen er steget med 60 % i de seneste fem år, er dollarindekset steget med mindre end 10 %.

Det mest bullish tilfælde for guld er den skyhøje amerikanske offentlige gæld. Data indsamlet af Peterson Institute viser, at USAs offentlige gæld er på 32,6 billioner dollars, hvilket svarer til 97,6 dollars pr.

Gælden har været i en kraftig opadgående tendens gennem årene. Data indsamlet af Federal Reserve viser, at USA havde 5,5 billioner dollars i 2000 og 3 billioner dollars i 2000. Desværre har gælden genvundet momentum for nylig, og situationen vil kun blive værre.

USA’s gæld når op på 32 billioner dollars

Samtidig gør de skyhøje renter det værre. I 2022 brugte USA over 465 milliarder dollars i rentebetalinger. I år vil den bruge næsten en billion dollars. Med underskud skyhøje, mener analytikere, at landets offentlige gæld vil stige til mere end 52 billioner dollars i 2033.

Hvis dette sker, og hvis renterne forbliver højere, betyder det, at USA vil bruge over 2 billioner dollars i rentebetalinger i 2033. Samtidig mener analytikere, at den sociale sikring vil løbe tør for penge i 2034.

Alt dette betyder, at USA snart vil komme ind i en større gældskrise i det næste årti, medmindre banen ændres. Desværre vil denne tendens ikke ændre sig i det nuværende politiske miljø. For at balancere budgettet og reducere gælden er USA nødt til at reducere sine udgifter og øge indtægterne. Republikanerne er modstandere af skattestigninger, mens demokraterne ønsker at udvide velfærdsstaten.

Derfor vil det nå et punkt, hvor udenlandske købere af amerikansk gæld vil få svært ved at købe flere statsobligationer. Alternativt vil de konstant kræve højere renter for at afbøde sig fra misligholdelsesriks.

Vigtigst af alt er det værd at bemærke, at nogle af de største købere af denne gæld som Kina ikke er USA’s allierede. Som sådan, når spændingerne stiger, vil det blive svært for dem at købe denne gæld. Og i stedet vil centralbankerne, som vi skrev her, fortsætte med at akkumulere guld.

Derfor er der en sandsynlighed for, at priserne på guld og SPDR Gold Trust (GLD) vil fortsætte med at klare sig bedre i det næste årti