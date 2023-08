Hederas Hashgraph-forening investerer i WiseKeys datterselskab

Hashgraph Association (THA), udvikleren af Hedera Hashgraph, investerede i WISe.ART, et datterselskab af WiseKey International, en børsnoteret virksomhed. I en erklæring sagde WiseKey, at midlerne vil blive brugt til at fremskynde den brede anvendelse af Hedera og fremme integrationen af betroede NFT’er i WISe.ART-platformen. I en erklæring sagde Carlos Moreira, finansiereren af WiseKey:

“Finansieringen vil gøre os i stand til at fremme udviklingen af vores WISe.ART-platform V 3.0 og kommercialisere udvidelsen af vores Trusted NFT-løsning. Vi ser frem til at arbejde sammen med THA og Hedera om deres plan om at udstede tokeniserede aktier via hovedbogsbaserede værdipapirer, en proces, der almindeligvis er kendt som ‘tokenisering’.”

WISe.ART er en platform med Hedera Hashgraphs teknologi, der muliggør prægning og handel med Non-Fungible Tokens (NFT). Det er integreret i WiseKeys økosystem, hvilket gør det muligt for brugere at forblive anonyme og samtidig sikre, at KYC-processerne er udført.

WISe.ART er ejet af WiseKey, et selskab, der er noteret på Nasdaq. Det leverer cybersikkerhed, kunstig intelligens , blockchain og IoT-løsninger. WiseKey-aktien er faldet med mere end 28,2 % i de seneste tre dage og 36 % i de seneste 12 måneder.

I sidste uge annoncerede Hedera, at det vil øge priserne for at præge bulk NFT’er i sit økosystem. Omkostningerne ved at præge 10.000 bulk NFT’er i en samling vil springe fra $76,80 til $200, mens prægning af en enkelt NFT i en samling vil falde fra $0,05 til $0,02. Dette skete, da antallet af aktive månedlige NFT-økosystemkonti steg til over 19.500 i juli.

HBAR, Hedera Hashgraph’s token, steg med over 3% i løbet af de seneste 24 timer. Det sprang til et højdepunkt på $0,060, hvilket var det 200-dages glidende gennemsnit. I en note sagde Kamal Youssefi fra Hashgraph Association:

“Skabelsen af NFT’er over WISe.ART-platformen, sikret gennem dens højkvalitets sikkerhedsteknologier, muliggør godkendelse af fysiske objekter og digitale aktiver i en sikker og kompatibel end-to-end-proces. Dette er et eksempel på de virkningsfulde applikationer, der kan bygges på Hedera-netværket.”

