Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for de seneste opdateringer >

Glencore PLC (LON: GLEN) siger, at dets overskud faldt i de første seks måneder af dette år, da energimarkederne svækkedes og resulterede i lavere råvarepriser.

Glencore rapporterer et 50% hit til justeret EBITDA

Copy link to section

Det multinationale giver også inflation og begrænset økonomisk vækst (globalt) skylden for svagheden i 1. halvår. Alligevel sagde Gary Nagle – administrerende direktør for Glencore i pressemeddelelsen i dag:

Styrken af vores diversificerede forretningsmodel på tværs af industri og markedsføring, med fokus på metaller og energi, har igen vist sig dygtig i en række markedsforhold.

Ikke desto mindre sluttede det London-børsnoterede firma første halvår med 4,57 milliarder dollars i nettoresultat – et kraftigt fald fra 12,09 milliarder dollar sidste år. Dens justerede EBITDA steg også med 50 % år-til-år til 9,40 milliarder dollars.

Det årlige fald var stort set forventet – men det, der skuffede investorerne, var, at tallet kom endnu lavere end konsensus. Af den grund tabte mineaktien over 3,0 % i morges, hvilket oversattes til et hit på 1,78 milliarder dollar til selskabets værdiansættelse.

Glencore PLC er fortsat konstruktiv med hensyn til fremtiden

Copy link to section

Bemærk, at Glencore stadig er positiv i resten af dette år og forventer, at en afdæmpet inflation samt styrke i Kina vil fungere som katalysatorer i 2. halvår.

Vi ser på fremtiden med tillid til, at vi har den rigtige vej til at få succes i en netto-nul økonomi og skabe bæredygtig langsigtet værdi for alle interessenter.

Glencore PLC bekræftede tirsdag, at det har hævet det samlede aktionærafkast for 2023 til omkring 9,3 milliarder dollars, inklusive aktietilbagekøb på 1,2 milliarder dollars og omkring 1,0 milliarder dollars i særlig kontantudlodning.

I slutningen af juni havde råvarehandels- og mineselskabet $1,54 milliarder i nettogæld på balancen mod $75 millioner først i starten af 2023.

Save