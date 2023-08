Hvad fik Yield Guild Games (YGG) til at gå ned efter stigningen på 600 %?

Yield Guild Games (YGG) token steg med 600 % og nåede et højdepunkt på $0,9254 kl. 15:35 (GMT+3), men faldt umiddelbart efter. Tokenprisen er styrtet ned til $0,36 på mindre end 24 timer, og der er ingen tegn på et opsving foreløbigt.

Men hvorfor er YGG-tokenprisen styrtet ned efter, hvad kryptoinvestorer troede er begyndelsen på et langsigtet Bull Run? Nå, denne artikel dykker ned i, hvad der virkelig forårsagede styrtet.

Hvorfor steg Yield Guild Games token-prisen?

Mens prisen på YGG stadig er 98,27 % højere på det ugentlige diagram, har det pludselige nedbrud efter en stigning på 600 % i den seneste uge skabt panik blandt investorerne.

Yield Guild Games (YGG) weekly price chart

Der var flere store udviklinger, der forårsagede det syv dage lange prisstigning. Til at starte med afslørede Yield Guild Games den fjerde sæson af Guild Advancement Program (GAP) den 3. august. Guild Advancement Program er en tilbagevendende spilbegivenhed, der belønner fællesskabsmedlemmer, der med succes fuldfører specifikke quests, mens de deltager i YGG-tilknyttede spil med belønninger som tokens.

WE ARE LIVE! 🚨⚔️



GAP Season 4 is now officialy launched!🔥Calling on all our community members to go and check out what lies ahead for this run!🏁



Read the full article below!👇https://t.co/2PQ0fiJEaU pic.twitter.com/9yj82ORKvm — Yield Guild Games (@YieldGuild) August 3, 2023

Begivenheden løber indtil den 27. september 2023, og nogle af de største navne i branchen, såsom Splinterlands, Skyweaver og Axie Infinity, vil blive præsenteret. Som et resultat steg Yield Guild Games netværksbrugen og nåede en månedshøjde på 192 aktive adresser.

Binance erklærede for nylig også, at det ville introducere et YGG/USDT-handelspar for evige kontrakter på sin CEX-platform med op til 20x gearing. On-chain data, der er let tilgængelige, indikerer, at meddelelsen tilføjede omkring $100 millioner i frisk kapital til YGG-økosystemet.

Hvorfor styrtede YGG-prisen?

Mens nedbruddet for nogle var pludseligt, viste tokenet allerede tegn på et fald i dets støt faldende handelsvolumen, mens prisen steg. Handelsvolumen oplevede et fald på 26% på 24 timer, faldende under $500 millioner, mens markedsværdien steg med $17 millioner og ramte $161 millioner.

Selvom væksten i Yield Guild Games har været ret mærkbar, er der dukket rapporter op om, at projektets oprindelige bagmænd, venturekapitalfirmaer, efter sigende søger at sælge deres aktier i YGG på Binance.

Bitkraft Ventures og DWF Labs flyttede deres YGG-beholdninger til Binance ifølge data fra LookOnChain opnået den 7. august, og de søger højst sandsynligt at sælge. Bitkraft brugte FalconX til at foretage betydelige YGG-indskud på Binance.

29,13 millioner YGG var blevet overført til DWF Labs fra Yield Guild Games Treasury. On-chain data synes dog at indikere, at størstedelen af disse tokens er blevet overført til børser.

DWF Labs deposited the last 3.65M $YGG ($2.1M) to #Binance 1 hour ago.



DWF Labs received a total of 29.13M $YGG ($16M) from Yield Guild Games Treasury in the past year and transferred all of $YGG to exchanges.https://t.co/ChF6p9L6sS pic.twitter.com/zV3dXb37P4 — Lookonchain (@lookonchain) August 6, 2023

I løbet af de sidste fire dage siges Wintermute Trading, en anden hval, at have deponeret lidt over 11 millioner YGG til en værdi af omkring 6,7 millioner dollars til forskellige børser. Wintermute har i øjeblikket 2,5 millioner ekstra YGG-tokens til en værdi af omkring $1,5 millioner.

LookOnChain afslørede også, at Youbi Capital havde overført 2 millioner YGG-tokens til Binance. I øjeblikket har virksomheden omkring 7,6 millioner YGG-tokens.

Note that Youbi Capital prepared to deposit 2M $YGG ($1.26M) to #Binance again just now.



Youbi Capital deposited 2M $YGG ($1.26M) to #Binance after the price of $YGG surged 1 hour ago.



And currently holds 7.6M $YGG($4.8M).https://t.co/mISJd4Mya0 pic.twitter.com/0QfCWIV3A9 — Lookonchain (@lookonchain) August 7, 2023

Store indskud som dem, der er nævnt ovenfor, indikerer for det meste en investors parathed til enten at sælge tokens eller bytte dem til andre aktiver. Dette har derfor resulteret i et øget salgspres på tokenen, hvilket er den mest sandsynlige årsag til det aktuelle kurskrak.

