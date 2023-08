Krypto prognoser: Chancer, Hedera Hashgraph, XDC Network

Kryptovalutaer forblev inden for et stramt interval i sidste uge, selv om bekymringen om den amerikanske økonomi efter Fitch-nedgraderingen fortsatte. De fleste mønter og poletter blev også knap flyttet efter de blandede non-farm lønninger (NFP) data offentliggjort fredag.

På trods af alt dette fortsatte Chancer, den nye betting- og forudsigelsesplatform, med at rejse penge. I denne artikel vil vi se på nogle af de bedste mønter, herunder Hedera Hashgraph (HBAR) og XDC Network.

Chancer prisprognose

Chancer er et nyt firma, der søger at ændre, hvordan folk satser online. Det revolutionerer sportsbetting branchen, som er vokset hurtigt i de sidste par år. Sektoren, især i USA, har skabt flere milliard-dollar-virksomheder som Fanduel og DraftKings.

Chancer sigter mod at ruske op i denne forretning på en række måder. For eksempel sigter det mod at integrere begrebet blockchain i betting branchen. I den forbindelse vil den bruge smarte kontrakter og andre teknologier for at sikre, at dens service er tilgængelig over hele verden.

Også ud over de traditionelle markeder. Chancers teknologi vil gøre det muligt for brugerne at skabe deres egne markeder. For eksempel vil enhver $CHANCER-indehaver være i stand til at skabe deres væddemålsmarkeder på tværs af forskellige områder og derefter tjene penge, når folk satser på dem.

Chancer vil have yderligere funktioner som livestreaming og mobilfunktioner. Alt dette forklarer, hvorfor udviklerne har rejst over 1,1 millioner dollars fra globale investorer i de seneste par uger. Alle kan købe tokens ved hjælp af deres ETH-, USDT-, BNB- og BUSD-tokens her. Den indledende fase søger at rejse 2 millioner dollars.

Hedera Hashgraph prisprognose

Hedera Hashgraph (HBAR) var en af de bedst ydende kryptovalutaer i søndags, da den steg med over 8%. Der var ingen umiddelbare nyheder bag flytningen. Som sådan er der en sandsynlighed for, at rallyet var en pumpe blandt kryptohandlere. Også on-chain data viser, at antallet af Hedera-brugere er vokset på det seneste.

På det daglige diagram kan vi se, at Hedera Hashgraph gjorde en vigtig ting i søndags. Det gentestede 200-dages glidende gennemsnit, som er et af de vigtigste niveauer i teknisk analyse. Hedera har en dårlig track record med at bevæge sig forbi dette niveau, som de røde pile viser.

Derfor er udsigterne for Hedera på nuværende tidspunkt neutrale. Mere upside vil blive bekræftet, hvis prisen lukker over intradag-højden på $0,060. Hvis dette sker, vil det næste niveau at se, være modstanden på $0,070, det højeste punkt i april.

XDC Network prisprognose

XDC Network-prisen har været en af de bedste kryptovalutaer i år. Det er steget med mere end 147 % fra det laveste niveau i juli. På det daglige diagram har tokenet dannet et bullish opslugende mønster. I prishandlingsanalyse er dette mønster normalt et bullish tegn.

Det har bevæget sig over alle glidende gennemsnit, hvilket er endnu et positivt tegn. Derfor vil token XDC-token sandsynligvis fortsætte med at stige, da købere målretter det næste vigtige modstandspunkt til $0,09. Hvis dette sker, er denne pris omkring 26% fra det nuværende niveau.

