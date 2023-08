Disney Q3-indtjening: ‘Jeg tror, WBD er en bedre indsats inden for medier’

Walt Disney Co (NYSE: DIS) siger, at deres flagskibsstreamingtjeneste fortsatte med at miste abonnenter i tredje kvartal. Dets aktier handles stadig lidt op i længere timer.

Disney+ mistede 11,7 millioner abonnenter i 3. kvartal

Disney+ sluttede kvartalet med 146,1 millioner abonnenter på verdensplan – et fald på mere end forventet 7,4 % sekventielt. Underholdningskonglomeratet så sit direkte-til-forbrugersalg på 5,5 milliarder dollars, hvilket også gik glip af konsensus med omkring 200 millioner dollars.

På plussiden faldt det kvartalsvise tab tilskrevet DTC-segmentet markant til 512 millioner dollars mod forventet 758 millioner dollars. Alligevel sagde Kevin Dryer fra Gabelli Funds i dag på CNBCs ” Closing Bell: Overtime “:

Jeg tror, at Warner Brothers Discovery, som allerede banker på døren for at tjene penge på streaming, kan være et bedre bud inden for medier. Da de genererer kontanter og nedbetaler gæld, kan egenkapitalen være meget mere værd.

Bemærk, at på indtjeningsopkaldet afslørede administrerende direktør Bob Iger, at Disney+ forbereder sig på at slå ned på adgangskodedeling i 2024 i tråd med hans bredere forpligtelse til at gøre streaming til en rentabel forretning.

Andre forretningssegmenter savnede også forventningerne

Walt Disney Co indbragte 8,3 milliarder dollars via forlystelsesparker, oplevelser og produktsalg – foran sidste års tal såvel som analytikernes prognose.

Dets største segment, medier og underholdning, genererede 14 milliarder USD i dette kvartal mod 14,3 milliarder USD forventet og 14,1 milliarder USD for et år siden. Ifølge Barbara Doran fra BD8 Capital Partners:

De er under pres på alle områder af deres forretning. Selv i forlystelsesparker var fremmødet faldet i juni og juli. Beatet er en del af omkostningsinitiativet på 5,5 milliarder dollar, som CEO Bob Iger havde annonceret tidligere.

Tv-netværk og indholdssalg og licensering kom også tilbage fra Street-estimaterne i tredje kvartal. Disney-aktierne er faldet omkring 25 % i forhold til deres hidtil højeste niveau ved skrivning.

Bemærkelsesværdige tal i Disneys indtjeningsrapport for tredje kvartal

Tabte $460 millioner, hvilket svarer til 25 cents per aktie

Havde 1,41 milliarder dollar i nettoindkomst (77 cents per aktie) sidste år

Justeret EPS udskrevet til $1,03 milliarder i henhold til pressemeddelelsen

Omsætningen steg med 4,0 % år-til-år til 22,33 milliarder USD

Konsensus var 95 cents en andel på 22,5 milliarder dollars i omsætning

Disney blev påvirket af værdiforringelser på 2,65 milliarder dollars og engangsafgifter i sit tredje kvartal. Doran fortalte også CNBC i dag:

Den store usikkerhed med Disney og dermed af-risikoen er, at vi ikke ved, hvad den langsigtede indtjening vil være, vi ved ikke, hvad den langsigtede vækst vil være, og jeg tror ikke, vi vil ved et stykke tid.

Blot en dag tidligere gik Disneys ESPN sammen med Penn Entertainment for at lancere en sportsbog, som Invezz rapporterede her.

